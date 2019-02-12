اولین نشست ستاد برگزاری لیگ ملت های والیبال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مرکزی برگزاری لیگ ملت‌های والیبال در سال ۲۰۱۹ به میزبانی ایران (ارومیه – اردبیل) صبح روز سه شنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد. در این نشست افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال، سعید درخشنده دبیر ستاد برگزاری رقابت ها، منوچهر پورحسن سرپرست سازمان لیگ و مشاور عالی سرپرست فدراسیون، مهدی ابارشی مدیر کمیته پزشکی، محمدحسن خوشدل نماینده کمیته داوران، مرتضی گرایلی خزانه دار، مرتضی افجه‌ای مدیر کمیته فناوری اطلاعات، مریم حسابی سرپرست کمیته روابط بین الملل، امیر حسینی مدیر کمیته روابط عمومی و اصغر قنبری کارپرداز فدراسیون والیبال حضور داشتند.



در این نشست به آسیب شناسی ادوار گذشته، بررسی نیازمندی‌های رقابت‌های پیش رو، هماهنگی هر چه بهتر با استان های میزبان و برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها پرداخته شد و مقرر گردید با برگزاری جلسات منظم و از پیش تعیین شده تمامی موارد قابل پیش بینی مورد ارزیابی و اقدام قرار بگیرد.



هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال از ۲۴ تا ۲۶ خرداد به میزبانی ارومیه با حضور تیم‌های ایران، کانادا، لهستان و روسیه برگزار خواهد شد و اردبیل نیز در هفته چهارم از ۳۱ خرداد تا ۲ تیر از تیم های ایران، فرانسه، پرتغال و استرالیا پذیرایی خواهد کرد.