به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه با اجرای چند برنامه و نشست مختلف در تالار وحدت، تالار رودکی ، تالار ایوان شمس، فرهنگسرای نیاوران، برج آزادی، تالار سوره حوزه هنری، برج میلاد و خانه سینما آغاز می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته مهم ترین برنامه روز اول که به نوعی کنسرت افتتاحیه این دوره از جشنواره محسوب می‌شود، اختصاص به اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و رهبری مهمان آقاوردی پاشایف رهبر ارکستر ملی آذربایجان دارد. در این کنسرت که ساعت ۱۸:۳۰ در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود، آثاری از جواد معروفی، حسین دهلوی، همایون رحیمیان، فکرت امیراف، توفیق علی اف پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بخش «گفتمان چهل سالگی موسیقی فجر» که اختصاص به موضوعات مرتبط با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و موسیقی اختصاص دارد، نشست «بررسی چالش‌ها و موانع عدم تحقق قانون حمایت از مولف و مصنف در موسیقی ایران» با حضور شهاب منا مولف و پژوهشگر موسیقی و بابک چمن‌آرا ناشر موسیقی به میزبانی شبکه رادیویی «گفت‌وگو» در محل تالار وحدت برگزار می‌شود.

بر اساس جدول ارائه شده از سوی ستاد برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی برنامه کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌های مستند موسیقی در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰ : ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان/ ساعت ۲۱:۳۰ تریو اَمَنُل از کشور اسلوونی

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰: تک نوازی پیانو آرپینه ایسرائیلیان/ ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر سمفونیک «رسانه هنر» به رهبری پدرام طاهریان

تالار ایوان شمس : ساعت ۱۹: کنسرت گروه «همایون پرنیا» به سرپرستی حسین پرنیا و خوانندگی فاضل جمشیدی

فرهنگسرای نیاوران : ساعت ۱۸:۳۰: کنسرت گروه «موغام» از کشور آذربایجان/ ساعت ۲۱:۳۰: ارکستر نوجوانان رودکی به رهبری قادر رودکیان و گروه «گلبانگ» به سرپرستی بهناز ذاکری

برج آزادی : ساعت ۱۹: گروه «خنیاگران خیام» به سرپرستی صمد برقی/ گروه «فاخته» به سرپرستی رضا موسوی‌زاده

تالار سوره حوزه هنری: ساعت ۱۹: گروه «راست موغام تبریز» به سرپرستی شهریار صدیقی/ گروه «زندگی مازندران» به سرپرستی علی حسن نژ:اد

برج میلاد: ساعت‌های ۱۸:۳۰ . ۲۱:۳۰: بهنام بانی

سالن سیف‌الله داد خانه سینما: ساعت ۱۶:۳۰: فیلم مستند «مایسترو» به کارگردانی وحید زارع‌زاده – فیلم «سمفونی ایران» به کارگردانی وحید موسائیان/ ساعت ۲۱:۳۰: فیلم «شش قرن و شش سال» به کارگردانی مجتبی میرتهماسب

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه به دبیری شاهین فرهت میزبان دوستداران موسیقی است.