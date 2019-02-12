به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی در بررسی دلایل عمده گرانفروشی بر اساس گزارشهای مربوط به بازدید اکیپهای مشترک دادستانی تهران و سایر دستگاهها از مراکز عرضه اقلام اساسی که طی دو هفته گذشته به سرپرستی معاونان دادستان صورت گرفته است، گفت: مشکلات برخی از مرغداریها، اشکالات موجود در عرضه و تقاضا، نرخ ارز، کاهش واردات برخی اقلام اساسی، قاچاق دام زنده، افزایش تقاضا به دلیل فضای روانی جامعه، تنوع قیمتها، افزایش قیمت شیر و نهادههای دامی، صادرات برخی اقلام کالاهای اساسی، احتکار، کمبود عرضه برخی کالاهای اساسی و عدم قیمتگذاری کالاهای عرضه شده از عمده دلایلی است که در افزایش قیمتها نقش داشته است.
فقدان سازوکار لازم برای احراز هویت خریداران، سودجویی شرکتهای توزیعکننده گوشتهای وارداتی و عدم برچسبگذاری، فروش گوشت در بازار آزاد از سوی پیمانکاران و مشاهده گوشت یخزده در برخی قصابیهای سطح شهر، ورود کامیونهای حمل گوشت بدون پلمب به محل عرضه که امکان سوء استفاده و خروج گوشت از آنها را در مسیر افزایش میدهد، دپوی مرغ و گوشت تنظیم بازار در برخی فروشگاهها و عدم عرضه به متقاضیان، ناچیز بودن سهمیه برخی فروشگاهها، حضور طولانی مردم در صفوف عرضه گوشت، اختصاص یک خودروی حمل گوشت به چند منطقه که موجب تاخیر در توزیع میشود، نامشخص بودن میزان سهمیه مراکز عرضه، تقاضای زیاد و عرضه محدود در مناطق جنوبی و مرکزی، عدم اختصاص سهمیه به اتحادیه رستورانداران و کبابیها و انقضای تاریخ مصرف گوشتهای گرم وارداتی آسیای میانه، از جمله اموری بود که دادستان تهران مورد توجه قرار داد و از دستگاههای متولی خواست که با اتخاذ تدابیری این مشکلات را ساماندهی و مرتفع نمایند.
جعفری دولتآبادی با توجه به قیمتهای متفاوت گوشت قرمز در فروشگاهها و انعکاس آن در رسانهها و فضای مجازی که موجب نگرانی مردم شده است، به برخی اخبار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و از مسؤولان مربوطه خواست در رابطه با فروش اینترنتی گوشت و واگذاری اختیار توزیع آن به یک شرکت خصوصی بدون انجام تشریفات لازم اطلاعرسانی نمایند.
لزوم استفاده از اصناف در توزیع کالاهای اساسی
وی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت اصناف در بخش توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: باید به اصناف در این زمینه اطمینان کرد تا بتوانند به دستگاههای دولتی کمک کنند و اجازه دهند آنها نیز به میدان بیایند.
دادستان تهران یکی دیگر از مشکلات را سهمیههای متفاوت فروشگاهها مطرح کرد و افزود: در برخی بازدیدها مشخص شد که در یک فروشگاه ۲۰۰ کیلو گرم و در مجاورت آن که فروشگاه بزرگتری است، سهمیه اندکی از گوشت قرمز توزیع شده است.
وی با اشاره به احتکار گوشت در برخی فروشگاه و مراکز نگهداری و دلالی در این زمینه، از فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ خواست که در رابطه با جمعآوری دلالان برخورد جدی شود.
دادستان تهران با اشاره به کشف دو مورد محموله گوشت قرمز به میزان ۷ تن و یک تن در پایتخت، اظهار داشت: در صورتی که انبار کردن کالاهای اساسی با اطلاع دستگاه دولتی باشد، مانعی وجود ندارد؛ اما اگر محرز شود که اقلام اساسی مردم با هدف سودجویی، گرانفروشی کلان و احتکار عمده انجام شده است، این اقدام جرم اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشودکه باید برخورد سریع و قاطع صورت گیرد و ضرورت دارد اسامی متخلفین رسانهای شود تا مردم باور کنند که با گرانفروشی برخورد میشود و متخلفان نیز بدانند که نباید با زندگی مردم بازی کنند.
وی از معاونین دادسرا خواست که در بازدید از با فروشگاههای بزرگ چنانچه با گرانفروشی و تخلفات عدیده مشاهده کردند، با گرانفروشان، مفسدان و متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد نمایند.
جعفری دولتآبادی از پلیس و نهادهای امنیتی خواست که با اشراف اطلاعاتی عقبههای شرکتهای بزرگ توزیع گوشت را شناسایی کنند و به دستگاههای دولتی تاکید کرد که با مدیریت مطلوب، بیشتر پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: دادستانی در تمام سطوح به کمک دستگاههای دولتی آمده است و مانع انجام وظایف دستگاههای دولتی نمیشویم؛ اما این نهادها باید در صف اول مبارزه باشند و زودتر از معاونین دادستانی جهت بازرسی از مراکز عرضه اقلام اساسی حضور یابند تا توزیع این اقلام مدبرانه صورت گیرد.
مدیریت عرضه کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع
جعفری دولتآبادی انتقاد از عدم تحقق انظار مردم در رابطه با نحوه توزیع گوشت قرمز گفت: دستگاههای نظارتی علاوه بر تمرکز بر فروشگاههای بزرگ باید بر روی مراکز عمده توزیع گوشت تمرکز کنند تا چگونگی توزیع سهمیهها را ارزیابی کنند.
دادستان تهران تاکید کرد: سهمیه مراکز توزیع اقلام اساسی که برچسب قیمتها را تغییر میدهند یا گرانفروشی میکنند و یا در توزیع اقلام اساسی اخلال مینمایند باید قطع شود.
جعفری دولتآبادی گفت: اگر در شمال پایتخت به گوشت کمتری نیاز است، در جنوب شهر باید توزیع بیشتر شود؛ ضمن آنکه، زمان توزیع گوشت از صبحها به بعد از ظهرها تغییر یابد و اسامی تمام مراکز توزیع اعلام شود تا همگان اطلاع پیدا کنند.
وی همچنین خطاب به نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مواردی که عرضه کالا با کمبود مواجه است، مناسب است صادرات آن ممنوع شود.
جعفری دولتآبادی اظهار داشت: در جلسات گذشته از نهادهای مسؤول در امر توزیع گوشت در بازار خواسته شد که مجوزهای لازم برای واردات دام زنده به کشور را صادر کنند؛ اما علیرغم این تاکیدات، هنوز ایده واردات دام زنده به کشور عملی نشده است.
دادستان تهران افزود: مراکز عمده توزیع گوشت باید افزایش یابد و بر مبادی اصلی توزیع بیشتر نظارت شود و میزان سهمیه شهرکها و فروشگاههای بزرگ، متناسب با جمعیت تعیین شود.
جعفری دولتآبادی با تاکید بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر مراکز توزیع نظارت داشته باشد و تعیین قیمتهای متفاوت برای گوشت در یک مرکز توزیع اشکال دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع که واردکننده، توزیعکننده هم باشند، جای بررسی دارد؛ چراکه واردکنندگان باید توزیع را از مسیر قانون انجام دهند و نه این که گوشتهای وارداتی را در مراکز خود توزیع و عرضه نمایند.
لزوم قطع سهمیه مراکز و فروشگاههای متخلف
جعفری دولتآبادی با اشاره به این که از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انتظار بیشتری برای اعمال نظارت میرود، تأکید کرد: لازم است این نهادها ضمن بازدید از مراکز توزیع اقلام اساسی، وضعیت توزیع این اقلام را مدیریت کنند.
وی با بیان این که مردم انتظار دارند نظارتها تاثیرگذار باشد، به مدیران مراکز متخلف هشدار داد که در صورت گرانفروشی، احتکار، توزیع ای خارج از شبکه، فروش بدون برچسب قیمت و افزایش قیمتها، سهمیه آنها توسط دستگاههای ذیربط قطع خواهد شد.
جعفری دولتآبادی با اعلام این که سیاست دادستانی، صرف مقابله نیست؛ بلکه حمایت از تصمیمات مناسب و نظارت است، خاطرنشان کرد: هدف دادستانی در این زمینه، حمایت از مردم و برخورد با متخلفان است.
وی تاکید کرد: تیمهای گشت مشترک باید از قیمت مصوب کالاهای اساسی اطلاع داشته باشند. معاونان دادستان تهران در تیمهای گشت حضور دارند تا در مواردی که به تیمهای گشت اجازه ورود نمیدهند، بتوانند دربهای بسته را باز کنند.
وی از شهروندان خواست مشخصات مراکزی که فساد و قاچاق و توزیع خارج از بازار دارند را به دستگاههای ذیربط اطلاع دهند تا تیمهای گشت به محل اعزام شوند.
در این جلسه فرمانده پلیس آگاهی تهران بزرگ، نمایندگان وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و برخی معاونان دادستان، گزارشی از عملکرد تیمهای گشت مشترک در سطح شهر و نحوه توزیع گوشت ارائه کردند.
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