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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

معاون سپاه ثارالله کرمان:

نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود

نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در کرمان برگزار می شود

کرمان - معاون سپاه ثارالله کرمان از برگزاری نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سعید کاظمی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ویژه برگزاری کنگره ۶۵۰۰ شهید استان کرمان و نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت گفت: یکی از برنامه ها که در کنار برنامه کنگره دیده شد و با پیگیری اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی و حفظ آثار دفاع مقدس شد، برگزاری نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: نهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در استان کرمان برگزار می شود.

معاون سپاه ثارالله عنوان کرد: این نمایشگاه از ۲۷ بهمن ماه به مدت یک هفته در حسینیه ثارالله و همزمان نمایشگاه استانی قرآن و عترت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4540230

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