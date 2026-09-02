به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری شب چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از یاوران وقف استان یزد که با حضور واقفان، خیران، متولیان و اصحاب وقف استان یزد برگزار شد با اشاره به حقیقت مرگ و قیامت اظهار کرد: انسان باید بداند که دنیا محل ماندن نیست و روزی فرا می‌رسد که نظام و نظم این عالم به هم می‌ریزد و انسان وارد عالم دیگری می‌شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره قیامت افزود: در آن روز زمین، آسمان، دریاها، ستارگان و همه موجودات دستخوش تغییر می‌شوند و نظامی که انسان در دنیا می‌شناسد، پایان می‌یابد و عالم دیگری آغاز می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با بیان اینکه زمین از اسرار الهی است، گفت: انسان باید از فرصت حضور در دنیا برای انجام اعمال صالح استفاده کند و حتی کارهای کوچک نیک نیز نزد خداوند دارای ارزش است؛ یک سلام، لبخند، خدمت به دیگران و حضور در مسجد و انجام عبادت می‌تواند در سرنوشت انسان اثرگذار باشد.

ناصری با اشاره به ماندگاری اعمال انسان در عالم برزخ تصریح کرد: اعمال انسان در این دنیا از بین نمی‌رود و در عالم برزخ و قیامت، حقیقت و آثار اعمال انسان برای او آشکار می‌شود.

وی ادامه داد: برخی اعمال انسان پس از مرگ نیز می‌تواند برای او منشأ خیر و ثواب باشد؛ از جمله صدقه جاریه، فرزند صالحی که برای انسان دعا و عمل صالح انجام دهد و آثار خیر و نیکویی که انسان از خود در جامعه بر جای گذاشته است.

امام جمعه یزد وقف را یکی از بهترین مصادیق صدقه جاریه دانست و گفت: یکی از بهترین کارهایی که انسان می‌تواند برای ماندگاری عمل خود انجام دهد، وقف و ایجاد صدقه جاریه است، به‌ویژه وقف در مسیر امور دینی، فرهنگی، آموزشی و خدمت به مردم است.

وی خاطرنشان کرد: انسان باید از اموال و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده، برای آخرت خود توشه‌ای فراهم کند و وقف می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای باقی گذاشتن اثر خیر در جامعه باشد.

ناصری در پایان برای واقفان، خیران و خادمان عرصه وقف آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم خداوند به همه کسانی که در مسیر ترویج فرهنگ وقف و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، توفیق دهد و اعمال خیر آنان را ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت قرار دهد.

در پایان این مراسم از آیت‌الله محمدرضا ناصری به پاس همراهی و حمایت از ترویج فرهنگ وقف با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.