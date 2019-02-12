انسان در یک مناظره بر هوش مصنوعی غلبه کرد

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پس از آنکه انسان در بازی های Go( بازی متعلق به گوگل) و Dota ۲ ( یک بازی آنلاین) از هوش مصنوعی شکست خورد، نبرد بین ماشین و انسان جذابیت خود را باخت و یک سویه به نظر می رسید.

اما به نظر می رسد بالاخره انسان توانسته در مقابله با نسل آتی ربات ها برنده شود. «هریش ناتاراجان» قهرمان مناظره در یک رویارویی با سیستم هوش مصنوعی شرکت آی بی ام به نام Miss Debater برنده شد. این رویارویی در کنفرانس Think در سانفرانسیسکو برگزار شده بود و صدها خبرنگار تماشاچی آن بودند.

«هریش ناتاراجان» برنده مسابقات مناظره اروپا در سال ۲۰۱۲ میلادی است. او و سیستم هوش مصنوعی آی بی ام به مدت ۲۵ دقیقه درباره یارانه های مربوط به دوره پیش دبستانی با یکدیگر مناظره کردند.

هر طرف ۱۵ دقیقه فرصت داشت تا برای مناظره آماده شود. پس از آن هر طرف ۴ دقیقه برای ارائه بیانیه آغازین، چهار دقیقه برای استدلال متقابل و ۲ دقیقه فرصت برای جمع بندی در اختیار داشت.

سیستم آی بی ام به نام Miss Debater از مخزن اطلاعات خود که حاوی ۱۰ میلیارد جمله برگرفته از روزنامه ها و ژورنال های آکادمیک بود، سخنرانی خود را انتخاب کرد.

این رویارویی آخرین رویداد از سری «چالش های عظیم» آی بی ام درحوزه مقابله انسان و ماشین هوشمند است.