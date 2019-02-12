خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها - علی اکبر قیصری: شهرستان جم که در جنوب بوشهر واقع شده است، با دارا بودن آب و هوایی معتدل و پتانسیل های بالای گردشگری، تبدیل به سکونتگاه خانوارهای مجموعه نفت وگاز شده است، این شهرستان یک کشور کوچک با فرهنگ‌های متفاوت محسوب می‌شود.

۲۵ اسفند به نام روز جم نام‌گذاری شده است که تقارن آن با تولد یکی از عالمان بزرگ خطه جنوب آیت‌الله حاج شیخ فاضل جمی است و به همین مناسبت به پیشنهاد اساتید دانشگاه و فعالان فرهنگی هر ساله در همین زمان همایشی تحت عنوان همایش روز جم برگزار می‌شود.

اهداف این همایش، معرفی بیشتر جم و شناسایی ظرفیت‌های شهرستان، ایجاد وحدت و همدلی بین آحاد مردم، ایجاد شور و نشاط در سطح شهرستان، بررسی فرصت‌های تعامل جم با نفت و گاز و بررسی فرصت‌های توسعه و اعتلای بیشتر شهرستان است.

علی‌رغم اینکه هفته جم فرصتی مناسب برای معرفی بهتر این شهرستان است اما همواره اهداف و هزینه های این همایش با انتقاداتی همراه بوده است.

به عقیده برخی از فعالان اجتماعی شهرستان همایش روز جم در چند سال اخیر نه تنها هرگز به عنوان تلنگری برای توسعه شهرستان نزدیک نشد بلکه به روزمرگی گرفتار شده است.

هزینه‌های روز جم کاهش یابد

فعال اجتماعی شهرستان جم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جم از شورای دوره سوم شهر جم استارت خورد و طی این سال ها نیز تداوم داشته است و هر ساله در ۲۵ اسفندماه که مطابق با تولد عالم بزرگ فاضل جمی (ره) است برگزار می شود.

رضا رئیسی افزود: روز جم روزی بزرگ برای شهرستان جم است و معتقد هستم که برنامه های این روز باید برای معرفی شهرستان و آشنایی با بزرگان این دیار با کیفیت مطلوبی برگزار شود.

وی تصریح کرد: در گذشته برنامه های روز جم به یک شیوه و بدون تغییر و با نبود ایده جدید برگزار می شد که در سال گذشته شورای دوره پنجم شهر جم تصمیم به برون سپاری برنامه های روز جم گرفت و دبیرخانه دائمی روز جم تاسیس شد.

روز جم علی رغم همه نکات مثبتی که در خود جای داده اما هر ساله انتقادات زیادی نیز نسبت به هزینه کرد برنامه ها و حضور سخنران و... را از سوی برخی فعالان و مردم به همراه دارد رئیسی اضافه کرد: با ایجاد دبیرخانه دائمی، برنامه های روز جم در سال گذشته بسیار متفاوت تر از گذشته برگزار شد و این دبیرخانه با مشورت از بزرگان سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تحول بزرگی را در برنامه های روز جم ایجاد کرد و شاهد برنامه های مناسب تری به مناسبت روز جم بودیم.

وی خاطرنشان کرد: روز و یا هفته به نام جم علاوه بر معرفی جم به سایر نقاط سبب شده تا با برگزاری جشن ها در پایان سال، خانواده ها با دلی شاد به استقبال بهار روند و به نوعی روز جم نشاط اجتماعی را نیز به همراه داشته است.

فعال اجتماعی شهرستان جم ابراز داشت: روز جم علی رغم همه نکات مثبتی که در خود جای داده اما هر ساله انتقادات زیادی نیز نسبت به هزینه کرد برنامه ها و حضور سخنران و... را از سوی برخی فعالان و مردم به همراه دارد.

وی ادامه داد: در سال جاری امام جمعه، امام جمعه موقت و برخی مسؤولان نهاد های فرهنگی شهرستان نسبت به هزینه های روز جم اعتراض داشته اند و به نظر می رسد برنامه های روز جم امسال با هزینه پایین تری برگزار خواهد شد.

رئیسی عنوان کرد: در سال های گذشته یک طیف سیاسی خاص از برنامه های روز جم بهره می بردند در حالی که چنین نباید باشد، اگر روز جم برای همه مردم شهرستان جم است نباید فقط بزرگان اصلاح طلب به صورت متوالی سخنران ویژه برنامه پایانی روز جم باشند و این روز باید روز اتحاد و همدلی و صمیمیت مردم شهرستان باشد و بهتر است در سال جاری فراجناحی عمل شود.

برنامه های روز جم باز تعریف شود

فعال رسانه ای جنوب استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهداف و برنامه های نکوداشت روز جم باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیم قیصری افزود: در ابتدا برنامه این بود برنامه روز جم در سالروز وفات فاضل جمی با هدف بزرگداشت نیاکان، بزرگان و نخبگان جم و معرفی فرصت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل این شهر باشد اما در مقاطعی دچار روزمرگی و بی هویتی شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه هشتمین نکو داشت روز جم که سال گذشته و با برون سپاری برنامه ها برگزار شد نسبت به دوره های قبل؛ از لحاظ کیفیت برنامه ها به عقیده بسیاری بهتر برگزار شد و امید می رود که برنامه نهمین دوره بهتر برگزار شود.

اهداف برگزاری بزرگداشت روز جم همچنان برای خیلی از شهروندان جمی مبهم است قیصری با بیان اینکه اهداف برگزاری بزرگداشت روز جم همچنان برای خیلی از شهروندان جمی مبهم است، بیان داشت: با توجه به این که تیم فوتبال پارس جم، نام این شهرستان را جهانی کرده است باید جم را در یک زمینه نیز برند کنیم مثلا می بینیم شهرهایی مثل میمند در گل، گناوه در بازار فروش و سپیدان در فصل زمستان برای خود ظرفیت سازی کرده اند، جم نیز در یک زمینه باید برند شود روز جم نیز باید فرصتی برای برند سازی جم در یک یا چند زمینه باشد.

قیصری تصریح کرد: برنامه دیگر که باید در هفته نکوداشت جم مورد توجه قرار گیرد معرفی ظرفیت های جم در پایتخت کشور است، مثلا همزمان با جم در برج میلاد تهران نیز غرفه جم شناسی ایجاد شود.

این فعال اجتماعی و رسانه ای در بخش دیگر گفتگو بیان داشت: نقد دیگر درباره برنامه های روز جم این است که همه نخبگان و فعالان اجتماعی نمی توانند نقش آفرینی کنند و سال های گذشته دیده می شد خیلی ها گلایه مندند.

وی ادامه داد: در مقاطعی تنگ نظری برخی برگزار کنندگان و حسادت برخی از فعالان اجتماعی سبب شد بعد از برگزاری نکوداشت روز جم؛ اختلاف نظر ها و تخریب هایی رخ دهد، در حالیکه معتقدم روز جم باید روز نقش آفرینی تمام کسانی باشد دل در گرو پیشرفت این خطه از ایران دارند روز همدلی باشد.

قیصری افزود: موضوع قابل ستایش در هشتمین نکوداشت روز جم بهره گیری خوب از ظرفیت رسانه های مجازی برای تبلیغات و پوشش خبری بود و این رویه می تواند نکوداشت را به اهدافش نزدیک کند.

این فعال اجتماعی و سیاسی جم گفت: موضوع دیگر درباره هزینه های برگزاری برنامه های هفته نکوداشت روز جم است هزینه هایی که علیرغم شعارهای داده شده هیچ وقت شفاف نبوده است دیدگاهم در این زمینه این است ابتدا باید نهادهای فرهنگی و شرکت های مستقر در جم در کنار شهرداری، ردیف بودجه ای دائمی برای این برنامه ها بگذارند و در ادامه دبیرخانه دائمی همایش روز جم لیست هزینه ها را شفاف رسانه ای کند این سبب می شود همراهی برای برگزاری برنامه ها بیشتر شود کما اینکه دیده می شود مثل ماه گذشته برخی مسئولان فرهنگی حتی امام جمعه جم نسبت به مخارج برنامه ها گلایه مند شوند.

برنامه‌های متفاوتی داریم

مسئول دبیرخانه دائمی همایش روز جم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های متفاوتی در نهمین دوره همایش روز جم در نیمه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

علی دانشمند گفت: با توجه به کاهش بودجه دبیرخانه در سال ۹۷ ، تلاش می کنیم کیفیت برنامه های نهمین دوره تحت الشعاع این موضوع قرار نگیرد.

وی افزود: در نهمین دوره همایش بر اساس هدف تعیین شده از سال قبل، برنامه جایزه شعر جم بصورت فرا استانی برگزار خواهد شد و تلاش می کنیم برنامه های دیگر نیز متفاوت از سال گذشته و کاربردی باشند.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش روز جم خاطر نشان کرد: امسال نیز همانند سال قبل میهمان ویژه مراسم پایانی یکی از شخصیت های کشوری خواهد بود که از رهاورد حضورش، بهره ای برای شهرستان جم بدست آید.

علی دانشمند ابراز امیدواری کرد: به زودی با نهایی شدن برنامه‌ها، در نشستی خبری، برنامه‌های روز جم به اطلاع عموم برسد.

برگزاری جایزه شعر جم

دبیر جایزه شعر جم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام فراخوان دومین جایزه شعر جم بیان داشت: این جایزه با گستره جنوب کشور (بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) در اسفندماه ۹۷ و همزمان با آیین نکوداشت سالیانه روز جم برگزار می شود.

مجید اجرایی افزود: در سال گذشته، اولین جایزه شعر جم با گستره استان بوشهر برگزار شد که با استقبال خوب شاعران هم استانی همراه شد و در دومین جایزه شعر جم تلاش کردیم این جایزه را در سطحی کلان تر برگزار کنیم.

وی با بیان برخی ویژگی های دومین جایزه شعر جم تصریح کرد: جایزه شعر جم محدودیت سنی و موضوعی ندارد و همه اقشار جامعه می توانند در این جایزه شرکت کنند.

اجرایی ادامه داد: این جایزه در سال ۹۷، در ۴ بخش شعر کلاسیک، شعر غیر کلاسیک، کتاب شعر برتر سال۹۷ و بخش ویژه جم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در بخش ویژه جم که در راستای توجه به استعدادهای شهرستان جم و رونق افزایی شعر و شاعری در جم انجام می شود شاعران شهرستان در دو بخش دانش آموزی و بزرگسال به رقابت می پردازند.

با این حال به عقیده اغلب فعالان فرهنگی هزینه کردن در عرصه فرهنگ و هنر هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری دراز مدت است.

امیدواریم متولیان همایش با تغییراتی در ساختار برگزاری روز جم ، این همایش مردمی را به فرصتی مناسب برای توسعه و پیشرفت شهرستان تبدیل کنند.