معرفی آثار «تئاتر صحنه مناطق» جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای ضمن قدردانی از تلاش تمامی گروه‌های دانشجویی که فیلم آثار خود را ارسال کردند، از بازبینی نهایی ۹۱ اثر تحویل ‌داده شده به دبیرخانه و راه‌یابی ۱۳ اثر به جدول نهایی این بخش خبر داد.

در اطلاعیه دبیرخانه آمده است: «گروه ارزیاب و انتخاب این مرحله متشکل از لیلی عاج، سینا ییلاق‌بیگی و خیام وقار با اجماع کلی نسبت به آثار برتر و رویکرد پذیرش حداکثری آثار از سوی دبیرخانه جشنواره که امکان و فرصت بیشتری را در اختیار گروه‌ها برای به بار نشاندن ایده‌ها و تلاش‌شان فراهم می‌آورد، نتایج این مرحله را به شرح زیر و بدون هرگونه اولویتی اعلام می‌ کند.

۱- نمایش «بیماری خانواده میم» به کارگردانی امید سعیدپور (دانشگاه نبی‌اکرم تبریز)

۲- نمایش «باید بمیرم تا آدم شوم» به کارگردانی رضا مرادیان فارسانی (دانشگاه هنر فارسان)

۳- نمایش «فعل» به کارگردانی رعنا شبانکاره (دانشگاه آزاد شیراز)

۴- نمایش «مسئله‌ تحمل‌ناپذیر وجود» به کارگردانی رها رضی زاده (دانشگاه دامغان)

۵- نمایش «مراسم قطع دست در اسپوکن» به کارگردانی ساسان ریاحی پور (دانشگاه نبی‌اکرم تبریز)

۶- نمایش «ازدواج‌های مرده» به کارگردانی سعید ارغوانی (دانشگاه نبی‌اکرم تبریز)

۷- نمایش «عنکبوت» به کارگردانی شیما پورسهم‌الدین (دانشگاه علمی‌کاربردی شیراز)

۸- نمایش «نهضت قرص» به کارگردانی عبدالعلی طوسی (دانشگاه کرمانشاه)

۹- نمایش «وصال‌خوانی درباره‌ چند بی‌شعور» به کارگردانی علی غریب (دانشگاه گرگان)

۱۰- نمایش «خون سیاه» به کارگردانی محمد صادق علی‌پور (دانشگاه نبی‌اکرم تبریز)

۱۱- نمایش «عفونت» به کارگردانی محمد قائدنیا (دانشگاه هنر شیراز)

۱۲- نمایش «ویتسک» به کارگردانی مهسا رهسپار (دانشگاه آزاد بوشهر)

۱۳- نمایش «بیوه‌زن» به کارگردانی محمود آزاد منجیری (دانشگاه هنر زابل)

در بخشِ «تئاتر صحنه مناطق» حضور آثار در جدول نهایی جشنواره‌های استانی و سراسری ثبت شده در تقویم مرکز هنرهای نمایشی، تغییر اسم اثر یا کارگردان به‌علت اشتغال به تحصیل و موارد مشابه موجب خارج شدن اثر از جشنواره خواهد شد، لیکن اجرای عموم آثار این بخش در استان‌های ایشان بلامانع است. بدیهی است چنانچه در هر مرحله از جشنواره محرز گردد که اثری از قانون مزبور و سایر قوانین این بخش جشنواره تخطی کرده باشد، از ادامه حضور در جشنواره کنار گذاشته خواهد شد.

در پایان خاطرنشان می‌شود که برای جوایز بخش‌های مختلف جشنواره مناطق فقط افرادی که شرایط دانشجویی یا فراغت از تحصیل طبق مقررات جشنواره را داشته باشند مورد داوری قرار خواهند گرفت.»

بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بخش‌های مختلف الف: مناطق «تئاتر صحنه» و ب: سراسری و بین‌المللی «تئاتر صحنه»، «تجربه‌های اجرا»، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبررادی)، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)»، «ترجمه نمایشنامه»، «عکس، پوستر و تیزر»، «غیر رقابتی»، «کارگاه‌ها و درس گفتارها»، «مدرسان»، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه‌های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار خواهد شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳۹۷ میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی خواهد بود.