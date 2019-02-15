الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی/کمک به معیشت زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون مشاغل خانگی (مصوب سال ۱۳۸۹)، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاستهای اشتغالزایی کشور است. براساس این قانون، ستاد مشاغل خانگی به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت ۲۵ دستگاه اجرایی دیگر وظیفه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را بعهده دارد.
در سال۹۵ پس از بررسی عملکرد و چگونگی اجرای قانون مشاغل خانگی، آسیب شناسی و انجام مطالعات تطبیقی و میدانی، فرآیند قبلی مشاغل خانگی توسط دبیرخانه ستاد مورد بازنگری قرار گرفت و الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی پیشنهاد و در ستاد مشاغل خانگی به تصویب رسید.
نکات مهم در الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
_توسعه رشتههای نوین- توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی- پایدارسازی مشاغل- توسعه فعالیتهای
شبکه ای- راهنمایی، مشاوره و ارزیابی متقاضیان – تنوع شیوه های آموزشی- اتصال به بازار - هدفمندی حمایتها- کاهش وابستگی زیاد مشاغل خانگی به تسهیلات و ...
استان های محل اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در سال ۹۷-۹۶
آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، استان سیستان و بلوچستان
مراحل اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
۱- شناسایی مزیت ها و فرصت ها
۲- توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی
۳- اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار
مرحله اول: بررسی اولویتها و پتانسیل منطقه
بررسی و تعیین پتانسیل ها و مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق
شناسائی و فراهم نمودن زمینه همکاری فعالین بخش خصوصی و غیردولتی
مرحله دوم: توانمند سازی متقاضیان
ارزیابی و استعداد سنجی متقاضیان
مشاوره –هدایت و آموزش متقاضیان
مرحله سوم: اتصال به بازار
جلب مشارکت کارآفرینان، خیرین، افراد پشتیبان، بنگاه های بزرگ تر
اتصال واحدهای خانگی به بنگاه های بزرگ تر و پشتیبان و شبکه سازی
تقویت و ارتقاء کمی و کیفی و برندسازی و استاندارد سازی محصولات
کمک به تنظیم برنامه های فروش و اتصال به بازار
اهم اقدامات انجام شده در مرحله اول (شناخت مزیت های نسبی مناطق)
_تدوین دستورالعملها-شرح وظایف و شیوه نامه های اجرایی
_مطالعه اسنادکتابخانه ای و بالادستی و اسناد مرتبط
_شناسایی ۲۶۱ مورد مزیت های نسبی در استان های پایلوت
_شناسایی و جلب مشارکت ۱۴۹بنگاه، تعاونی و خوشه های کسب وکار
_تشکیل کارگروه های علمی و اجرائی در ستاد و استانها
_مطالعات تطبیقی ۹ کشور در زمینه مشاغل خانگی
_تهیه کتابچههای راهنمای کسب و کار استان
_طراحی و راهاندازی سامانه ثبت و رصد اطلاعات
_طراحی سیستم کدگذاری و مستند سازی
ایجاد اشتغال برای ۶۰۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان براساس الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی
ضرورت و اهمیت اجرای طرح
بند ب ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه:
حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زودبازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانوادهمحور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه.
توجه به اجرای بند ت ماده ۸۰قانون برنامه ششم توسعه:
حمایت از زنان سرپرست خانوار، تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن.
ضرورت و اهمیت اجرای طرح
_ازدیاد زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلف و ضرورت توانمندسازی و خروج آنان از چرخه فقر
_زمینه مناسب مشاغل خانگی جهت بهبود وضعیت معیشتی این گروه از زنان
اهداف اجرای طرح
_خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی
_بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار
_استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار
_خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی
_بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار
_استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار
گروههای هدف طرح
_زنان همسر فوت کرده
_زنان مطلقه
_ زنان دارای همسر که مسئولیت تامین معاش خانواده را برعهده دارند.
_ دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند.
محدوده جغرافیایی اجرای طرح
۲۱ استان آذربایجان شرقی- اردبیل- اصفهان- ایلام- بوشهر- تهران - چهارمحال و بختیاری- خراسان جنوبی- خراسان رضوی- خراسان شمالی- زنجان-سمنان-قزوین-قم-کهگیلویه و بویراحمد- گلستان- گیلان- مازندران- مرکزی- همدان- یزد-
مراحل اجرای طرح
مرحله اول: بررسی اولویت و پتانسیل منطقه
بررسی و تعیین پتانسیل ها و مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق
شناسائی و فراهم نمودن زمینه همکاری فعالین بخش خصوصی و غیردولتی
مرحله دوم: توانمند سازی متقاضیان
ارزیابی و استعداد سنجی متقاضیان
مشاوره –هدایت و آموزش متقاضیان
مرحله سوم: اتصال به بازار
جلب مشارکت کارآفرینان، خیرین، افراد پشتیبان، بنگاه های بزرگ تر
اتصال واحدهای خانگی به بنگاه های بزرگ تر و پشتیبان
تقویت و ارتقاء کمی و کیفی و برندسازی و استاندارد سازی محصولات
کمک به تنظیم برنامه های فروش و اتصال به بازار
نظر شما