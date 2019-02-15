الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی/کمک به معیشت زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون مشاغل خانگی (مصوب سال ۱۳۸۹)، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از سیاست‌های اشتغالزایی کشور است. براساس این قانون، ستاد مشاغل خانگی به ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت ۲۵ دستگاه اجرایی دیگر وظیفه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را بعهده دارد.

در سال۹۵ پس از بررسی عملکرد و چگونگی اجرای قانون مشاغل خانگی، آسیب شناسی و انجام مطالعات تطبیقی و میدانی، فرآیند قبلی مشاغل خانگی توسط دبیرخانه ستاد مورد بازنگری قرار گرفت و الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی پیشنهاد و در ستاد مشاغل خانگی به تصویب رسید.

نکات مهم در الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

_توسعه رشته‌های نوین- توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی- پایدارسازی مشاغل- توسعه فعالیتهای

شبکه ای- راهنمایی، مشاوره و ارزیابی متقاضیان – تنوع شیوه های آموزشی- اتصال به بازار - هدفمندی حمایتها- کاهش وابستگی زیاد مشاغل خانگی به تسهیلات و ...

استان های محل اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در سال ۹۷-۹۶

آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، استان سیستان و بلوچستان

مراحل اجرای الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

۱- شناسایی مزیت ها و فرصت ها

۲- توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی

۳- اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار

مرحله اول: بررسی اولویتها و پتانسیل منطقه

بررسی و تعیین پتانسیل ها و مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق

شناسائی و فراهم نمودن زمینه همکاری فعالین بخش خصوصی و غیردولتی

مرحله دوم: توانمند سازی متقاضیان

ارزیابی و استعداد سنجی متقاضیان

مشاوره –هدایت و آموزش متقاضیان

مرحله سوم: اتصال به بازار

جلب مشارکت کارآفرینان، خیرین، افراد پشتیبان، بنگاه های بزرگ تر

اتصال واحدهای خانگی به بنگاه های بزرگ تر و پشتیبان و شبکه سازی

تقویت و ارتقاء کمی و کیفی و برندسازی و استاندارد سازی محصولات

کمک به تنظیم برنامه های فروش و اتصال به بازار

اهم اقدامات انجام شده در مرحله اول (شناخت مزیت های نسبی مناطق)

_تدوین دستورالعملها-شرح وظایف و شیوه نامه های اجرایی

_مطالعه اسنادکتابخانه ای و بالادستی و اسناد مرتبط

_شناسایی ۲۶۱ مورد مزیت های نسبی در استان های پایلوت

_شناسایی و جلب مشارکت ۱۴۹بنگاه، تعاونی و خوشه های کسب وکار

_تشکیل کارگروه های علمی و اجرائی در ستاد و استانها

_مطالعات تطبیقی ۹ کشور در زمینه مشاغل خانگی

_تهیه کتابچه‌های راهنمای کسب و کار استان

_طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت و رصد اطلاعات

_طراحی سیستم کدگذاری و مستند سازی

ایجاد اشتغال برای ۶۰۰۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان براساس الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

ضرورت و اهمیت اجرای طرح

بند ب ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه:

حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و تعاونی‌های تولیدی روستایی و خانواده‌محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیت‌ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه.

توجه به اجرای بند ت ماده ۸۰قانون برنامه ششم توسعه:

حمایت از زنان سرپرست خانوار، تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن.

ضرورت و اهمیت اجرای طرح

_ازدیاد زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلف و ضرورت توانمندسازی و خروج آنان از چرخه فقر

_زمینه مناسب مشاغل خانگی جهت بهبود وضعیت معیشتی این گروه از زنان

اهداف اجرای طرح

_خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی

_بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار

_استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار

_خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از ورود به چرخه حمایتی

_بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانوار

_استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار

گروههای هدف طرح

_زنان همسر فوت کرده

_زنان مطلقه

_ زنان دارای همسر که مسئولیت تامین معاش خانواده را برعهده دارند.

_ دختران مجردی که به سن تجرد قطعی رسیده اند.

محدوده جغرافیایی اجرای طرح

۲۱ استان آذربایجان شرقی- اردبیل- اصفهان- ایلام- بوشهر- تهران - چهارمحال و بختیاری- خراسان جنوبی- خراسان رضوی- خراسان شمالی- زنجان-سمنان-قزوین-قم-کهگیلویه و بویراحمد- گلستان- گیلان- مازندران- مرکزی- همدان- یزد-

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: بررسی اولویت و پتانسیل منطقه

بررسی و تعیین پتانسیل ها و مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق

شناسائی و فراهم نمودن زمینه همکاری فعالین بخش خصوصی و غیردولتی

مرحله دوم: توانمند سازی متقاضیان

ارزیابی و استعداد سنجی متقاضیان

مشاوره –هدایت و آموزش متقاضیان

مرحله سوم: اتصال به بازار

جلب مشارکت کارآفرینان، خیرین، افراد پشتیبان، بنگاه های بزرگ تر

اتصال واحدهای خانگی به بنگاه های بزرگ تر و پشتیبان

تقویت و ارتقاء کمی و کیفی و برندسازی و استاندارد سازی محصولات

کمک به تنظیم برنامه های فروش و اتصال به بازار