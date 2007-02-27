تفکرات شریعتی بر نسل امروز تاثیر گذار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی چمران عصر دوشنبه در مراسم افتتاح خانه موزه دکتر شریعتی گفت: شریعتی شخصیت برجسته ای بود که تفکراتش برنسل امروز نیز بسیار تاثیر گذار بوده و باید به چنین مفاخری در کشور بیش از این توجه شود.

وی افزود: دکتر شریعتی با تفکراتی که داشت ، تبدیل به شخصیتی شد که هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب از نامش به خوبی یاد شده است.

چمران با ابراز خرسندی از راه اندازی خانه موزه دکتر شریعتی اظهار کرد: چنین اقداماتی در کشور ما ضروی است و امیدوارم با راه اندازی این خانه ، نسل جوان بیش از پیش با تفکرات وی آشنا شود و روح شریعتی نیز از این کار شاد شود.

بر اساس این گزارش منزل مرحوم دکتر علی شریعتی ، یکی از برجسته ترین چهره های اندیشمند معاصر ایران با شماره 9718 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

بنابراین گزارش ، این منزل که در محدوده شهرداری منطقه 6 تهران قرار دارد از جمله بناهای احداث شده در حد فاصل سال های 1335 الی 1340 و فاقد ارزش خاص معماری ، تزیینات یا طراحی ویژه است. این خانه صرفا به لحاظ شخصیت علمی ، اجتماعی و ملی مرحوم شریعتی که مدتی در آن ساکن بوده ، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه دکتر شریعتی بنایی دو طبقه با حیاطی در سمت جنوب آن است. طبقه اول آن دارای آشپزخانه ، سرویس دستشویی ، هال و اتاق به عنوان پذیرایی و طبقه دوم با وضعیتی مشابه طبقه اول ساخته شده است.

این ساختمان دارای یک زیر زمین بسیار کوچک نیز است که اتاق کار دکتر شریعتی است و کتابخانه دکتر نیز در سمت شمال غرب طبقه دوم قرار دارد.

دکتر شریعتی در طول زندگی خود ، طی سالهای 1352 تا خرداد 1356 مجموعا کمتر از 2 سال در این خانه سکونت داشته که دلیل این امر دستگیری های پی در پی و زندانی شدن های مکرر وی بوده است.

خانه شریعتی در سالهای 1375 و 1376 توسط شهرداری از خانواده ایشان خریداری و به عنوان خانه موزه دکتر علی شریعتی ساماندهی شد و در سال 1382 نیز به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران واگذار شد که همزمان با آن ، تغییرات و فضا سازی خانه آغاز شد که این کار تا سال 1385 ادامه یافت.

خانه دکتر شریعتی در هفتم اسفند 1385 در راستای هویت بخشی به شهر تهران افتتاح شد که در آن برخی آثار وی مانند کتب ، مدارک ، کتابخانه ، عکی و وسایل شخصی وی به نمایش در آمده است.