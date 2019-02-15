«هرمس» به موزه موسیقی اهدا شد/ اثری هنری از عمق تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، اثر «هرمس» یکی از آثار مهم استاد بیژن بصیری از هنرمندان شناخته شده عرصه مجسمه‌سازی که پیش از این به سفارت ایتالیا در ایران اهدا شده بود، عصر پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور تعدادی از هنرمندان کشورمان توسط سفیر ایتالیا به موزه موسیقی ایران اهدا شد. این اثر پیش از این توسط بیژن بصیری به سفارت ایتالیا واگذار شده بود.

علی مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی در ابتدای این برنامه که در یکی از گالری‌های موزه موسیقی برگزار شد ضمن قدردانی از حضور هنرمندان در این مراسم توضیح داد: چقدر باعث خوشحالی است که استاد بصیری دست به چنین اقدامی زدند و من از آقای سفیر هم بسیار قدردانی می‌کنم که در این کار فرهنگی مشارکت‌های بسیار خوبی به عمل آوردند. آقای ماچاتوری از جمله سفیرانی است که همواره در کارهای فرهنگی حضور موثری داشته و همراه ما چه در دوره‌های گذشته و چه در ایامی که در موزه موسیقی حضور داشتیم کنار ما بود.

مدیرعامل موزه موسیقی ادامه داد: من امیدوارم موزه موسیقی این استطاعت را داشته باشد که از این پس میزبان آثار دیگری همچون اثر استاد بصیری باشد. من بر این باورم کار اهدا شده تجسمی از دانش و موسیقی است که به طور حتم موجب افزایش تفکر و اندیشه است. من از آرش کامور هم بسیار قدردانی می‌کنم که روی این اثر و فیلمی که برای این مراسم تهیه شده بود، موسیقی ارزشمندی با ساز کمانچه تولید کرده و امیدوارم وی همچنان در کارهای آینده موفق باشد. من امیدوارم از این پس شاهد برنامه‌های بهتری در عرصه هنرهای تجسمی و موسیقی باشیم.

ابرازی همدردی با حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

مائورو ماچاتوری سفیر ایتالیا در کشورمان نیز در این مراسم ضمن ابراز خشنودی از اهدای این مجسمه به موزه موسیقی توضیح داد: بسیار خشنودم که در این شب دوستی میان ایران و ایتالیا حضور پیدا کرده‌ام. در چنین شب شادی که همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید به نکته غم انگیزی هم اشاره کنم و آن حادثه تروریستی استان سیستان و بلوچستان است که از بابت آن بسیار متاسف هستم. به هر حال امشب دور هم جمع شده ایم تا از مجسمه اهدایی سفارت ایتالیا به موزه موسیقی رونمایی کنیم ضمن اینکه حضورم در این جا کاملا تشریفاتی است چرا که استاد بیژن بصیری این مجسمه را به زیبایی هرچه تمام تر خلق کرده اند و موجب شده اند تا ما امروز کنار هم باشیم.

وی ادامه داد: بیژن بصیری برای من سمبل هنرمندی است که تجربه ایرانی بودن خود را در اثر هرمس و کارهای دیگر خود به کار گرفته‌اند. اگر شما با تاریخ هنر ایتالیا آشنا باشید لمس خواهید کرد که بصیری از کدام گدازه‌های تاریخی دست به خلق اثر هرمس زده است و من امشب از او تشکر می‌کنم که باعث شد چنین برنامه‌ای در موزه موسیقی ایران به‌واسطه اثرش برگزار شود. خوشبختانه در این راه مهمان نوازی عمیق علی مرادخانی به عنوان مدیر موزه موسیقی نیز کمک بسیاری به ما کرد. موزه موسیقی سمبل تاریخی است که بین گذشته و امروز پلی را ساخته که می‌تواند هنر دیروز و امروز ایران را به مخاطبان معرفی کند.

ماچاتوری افزود: اینجا یک مکان ایده‌آل برای نمایش اثر هرمس استاد بصیری است. زیرا این کار از عمق تاریخ برآمده و می‌تواند برای هر بیننده‌ای جذاب باشد. به اعتقاد من کاری که او انجام داده هم دیداری است و هم شنیداری است که وقتی آن را با تصویر و موسیقی می‌بینیم فضای جالب توجهی در ذهن ایجاد می‌شود که برای من بسیار جالب توجه بود

گوهر همایون پور از کارشناسان حوزه هنرهای تجسمی نیز با قرائت متنی ادبی از آثار خلق شده توسط بیژن بصیری قدردانی کرده و آثارش را نمونه‌ای بارز از یک اثر هنری ارزیابی کرد که می‌تواند در تمام دنیا خود را بدون زبان معرفی کند.

بیژن بصیری خالق اثر «هرمس» نیز در بخش پایانی مراسم با قدردانی از مدیران موزه موسیقی و سفارت ایتالیا در ایران برای برگزاری این برنامه بخشی از نوشته‌های خود از کتاب «تپش. اندوخته زرینِ گداخت اندیشه» را برای حاضران قرائت کرد. این در حالی است که بعد از پایان این بخش از مراسم با پخش یک قطعه تصویری که موسیقی آن با هنرمندی آرش کامور انجام گرفته بود، مراسم اهدای نمادین اثر «هرمس» به موزه موسیقی برگزار شد.

لوریس چکناواریان، مسعود فروتن، آرش کامور، منوچهر شاهسواری، فرشته طائرپور، بهرام جمالی، رضا دادویی، مرتضی کاظمی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.