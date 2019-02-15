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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۴

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان:

«جابر بیرانوند» افسر ناجا به فیض شهادت نائل آمد

«جابر بیرانوند» افسر ناجا به فیض شهادت نائل آمد

خرم‌آباد- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان گفت: «جابر بیرانوند» افسر ناجا که در جریان حادثه تیراندازی خرم‌آباد مجروح شده بود، در بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا به فیض شهادت نائل آمد.

سرهنگ رضا شیراوژن در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: مجاهد فی سبیل الله، افسر فداکار و وظیفه شناس «جابر بیرانوند» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی لرستان شهادت این عزیز را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و نایب برحقش مقام معظم رهبری و مردم شهید پرور و ولایتمدار لرستان تبریک و تسلیت می گوید، تصریح کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان یادآور شد: «جابر بیرانوند» برای ادامه مداوا به بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا منتقل شده بود که از صبح امروز سطح هوشیاری وی کاهش یافت و دقایقی پیش به دیدار حق شتافت.

کد مطلب 4542772

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    نظرات

    • ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند و با شهدای کربلا محشور شود. برای آنها که قدر امنیت را نمی دانند و مدام نظام اسلامی را زیر سوال میبرند شاید بیدار بشوند

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