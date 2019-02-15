«جابر بیرانوند» افسر ناجا به فیض شهادت نائل آمد

سرهنگ رضا شیراوژن در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: مجاهد فی سبیل الله، افسر فداکار و وظیفه شناس «جابر بیرانوند» به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه فرماندهی انتظامی لرستان شهادت این عزیز را به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و نایب برحقش مقام معظم رهبری و مردم شهید پرور و ولایتمدار لرستان تبریک و تسلیت می گوید، تصریح کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان یادآور شد: «جابر بیرانوند» برای ادامه مداوا به بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا منتقل شده بود که از صبح امروز سطح هوشیاری وی کاهش یافت و دقایقی پیش به دیدار حق شتافت.