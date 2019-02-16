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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۵:۵۷

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر مصرف غذاهای کنسروشده در بارداری بر سلامت باروری کودک

تاثیر مصرف غذاهای کنسروشده در بارداری بر سلامت باروری کودک

محققان دریافتند مصرف غذاهای کنسروشده در طول بارداری موجب می شود نوزاد در معرض ماده شیمیایی «بیسفنول A» (BPA) قرار گیرد که بر قوه باروری اش در اینده تاثیر می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، BPA در رسوبات خاک و آب های سطحی یافت می شود و ماده ای است که در بسیاری از فرآیندهای صنعتی نظیر رزین های اپوکسی و تولید پلاستیک پلی کربنات و در لایه درونی قوطی های کنسرو مواد خوراکی مورداستفاده واقع می شود.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون در مطالعه خود به بررسی تاثیر قرارگیری در برابر این ماده بر عملکرد تخمدان انسان پرداختند.

«شروتی ماهالینگای»، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم تاثیرات قرارگیری در برابر این ماده شیمیایی بخصوص در زمان بارداری که زمان بسیار مهمی در مرحله رشد است، بسیار زیانبار است.»

محققان تاکید دارند باید مطالعات بیشتری در زمینه تاثیر این ماده شیمیایی بر اختلالات تخمک گذاری انسان انجام شود.

مطالعات نشان می دهند که BPA موجب اختلال در سیستم غدد درون ریز در جنین و کودکان و همچنین بزرگسالان می شود و تاثیرات بلندمدتی بر سلامت و همچنین بر سلامت باروری خواهد داشت.

کد مطلب 4542946

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