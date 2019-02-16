تاثیر مصرف غذاهای کنسروشده در بارداری بر سلامت باروری کودک

به گزارش خبرنگار مهر، BPA در رسوبات خاک و آب های سطحی یافت می شود و ماده ای است که در بسیاری از فرآیندهای صنعتی نظیر رزین های اپوکسی و تولید پلاستیک پلی کربنات و در لایه درونی قوطی های کنسرو مواد خوراکی مورداستفاده واقع می شود.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون در مطالعه خود به بررسی تاثیر قرارگیری در برابر این ماده بر عملکرد تخمدان انسان پرداختند.

«شروتی ماهالینگای»، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم تاثیرات قرارگیری در برابر این ماده شیمیایی بخصوص در زمان بارداری که زمان بسیار مهمی در مرحله رشد است، بسیار زیانبار است.»

محققان تاکید دارند باید مطالعات بیشتری در زمینه تاثیر این ماده شیمیایی بر اختلالات تخمک گذاری انسان انجام شود.

مطالعات نشان می دهند که BPA موجب اختلال در سیستم غدد درون ریز در جنین و کودکان و همچنین بزرگسالان می شود و تاثیرات بلندمدتی بر سلامت و همچنین بر سلامت باروری خواهد داشت.