به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، فیلم «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی که توسط استودیوی فوکوس فیچرز توزیع می‌شود توانست در آخر هفته‌ای که گذشت بالاترین رقم متوسط فروش به ازای پرده‌های سینمایی را که در آن‌ها به نمایش گذاشته شد برای خود ثبت کند.

این فیلم ساخته کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار است که چند ماه پیش فستیوال فیلم کن را افتتاح کرد و پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم در آن به ایفای نقش می پردازند.

این فیلم روز ۱۰ فوریه در چهار پرده سینما نخستین اکران عمومی خود را تجربه کرد و روی هم رفته ۷۵ هزار دلار فروخت که به این ترتیب میزان متوسط فروش آن به ازای هر پرده ۱۸۷۴۳ دلار بود.

روز ۱۳ فوریه نیز فیلم توانست بیش از ۸۶ هزار دلار فروش را ثبت کند.

«همه می‌دانند» از فیلم‌های تازه‌وارد هفته اخیر آمریکا بود که به صورت محدود راهی پرده‌های نقره‌ای شد.

از دیگر فیلم‌هایی که به صورت آزمایشی روی پرده رفتند «شایعه اورکا»‌ و «به درون گرد و غبار» بودند. در این میان «همه می‌دانند» موفق‌تر از دیگر فیلم‌ها در نمایش آزمایشی خود ظاهر شد.

فوکوس فیچرز امتیاز پخش فیلم را برای آمریکا، کانادا، باهاما، برمودا،جزیره کاراییب، انگلستان، ایرلند، هندوستان، پاکستان، نپال، بنگلادش، سری‌لانکا، سنگاپور، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، استرالیا، آفریقای جنوبی و خاورمیانه در اختیار دارد.

از پیش اعلام شده بود که این فیلم در فوریه ۲۰۱۹ در آمریکا اکران می‌شود.

این فیلم نخستین بار در ماه می ۲۰۱۸ در فرانسه و سوییس به نمایش درآمد و پس از آن مخاطبان در بلژیک و لوکزامبورگ به تماشای آن نشستند. «همه می دانند» در آرژانتین، اروگوئه، اسپانیا و آلمان و اتریش در سپتامبر سال پیش اکران شد.