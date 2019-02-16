  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۲

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجانی ها منتظر یخبندان باشند

زنجانی ها منتظر یخبندان باشند

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی چندروز آینده دمای هوای استان زنجان کاهش‌یافته و یخبندان صبحگاهی و شامگاهی تا چند روز آینده پدیده غالب جوی در استان خواهد بود.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری خواهد بود و بارش باران و برف تا اواخر روز شنبه در استان مهمان است. 

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه از استان خارج می‌شود و تا اواخر هفته بارشی در استان نداریم. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کر دو گفت: طی چند روز آینده دمای هوای استان زنجان کاهش‌یافته و با توجه به افت دما، یخبندان صبحگاهی و شامگاهی تا چند روز آینده پدیده غالب جوی در استان خواهد بود. 

یاغموری به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای کنونی شهر زنجان یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه سانتی‌گراد سرد شده است.

کد مطلب 4543043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها