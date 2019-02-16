زنجانی ها منتظر یخبندان باشند

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری خواهد بود و بارش باران و برف تا اواخر روز شنبه در استان مهمان است.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه از استان خارج می‌شود و تا اواخر هفته بارشی در استان نداریم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کر دو گفت: طی چند روز آینده دمای هوای استان زنجان کاهش‌یافته و با توجه به افت دما، یخبندان صبحگاهی و شامگاهی تا چند روز آینده پدیده غالب جوی در استان خواهد بود.

یاغموری به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای کنونی شهر زنجان یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه سانتی‌گراد سرد شده است.