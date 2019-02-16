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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۶

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری

افزایش ۳۰ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۳۰ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۳۰ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری در سال زراعی جاری، اظهار داشت: بارندگی در این استان نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه افزایش یافته است.

وی بیان کرد: میزان بارندگی در سال زارعی کامل چهارمحال و بخنیاری نسبت به سال زراعی کامل ۱۹ درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری به ۴۷۰ میلی متر رسیده است.

وی عنوان کرد: کوهرنگ با یک هزار  و ۱۶۶ میلی متر بیشترین بارش را در استان چهارمحال و بختیاری به خود اختصاص داده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارش در سال زراعی جاری در شهرکرد ۲۱۲ میلی متر گزارش شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی و خروجی مدل های هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت روز شنبه، افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید، بارش متناوب باران و برف گاهی با رعدو برق و در ارتفاعات کولاک برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: طی این مدت با توجه به افزایش سرعت وزش باد در منطقه جنوب غرب، رخداد پدیده گرد و خاک رقیق در بعضی مناطق استان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4543052

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