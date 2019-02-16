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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۰

بولتون به حمله انتحاری کشمیر واکنش نشان داد

بولتون به حمله انتحاری کشمیر واکنش نشان داد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید خواستار محاکمه عاملان حمله انتحاری شد که روز پنجشنبه در کشمیر تحت کنترل هند اتفاق افتاد و جان ۴۴ نیروی نظامی را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تماس تلفنی با همتای هندی خود، وعده داد که واشنگتن از تلاش دهلی برای واداشتن عاملان حمله انتحاری کشمیر به پاسخگویی در برابر عدالت، حمایت می‌کند.

گفتنی است روز پنجشنبه در حمله انتحاری که در کشمیر تحت کنترل هند رخ داد و گروه «جیش‌المحمد» مسئولیت آن را به عهده گرفت، ۴۴ نیروی نظامی کشته شدند.

مناقشه بر سر منطقه جامو و کشمیر از دیرباز موجب اختلاف هند و پاکستان بوده است که تاکنون منجر به بروز ۴ جنگ شده است. مسئله کشمیر از پرونده‌های باز و حل نشده روی میز شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود.

کد مطلب 4543086
مریم خرمایی

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