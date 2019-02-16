بولتون به حمله انتحاری کشمیر واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تماس تلفنی با همتای هندی خود، وعده داد که واشنگتن از تلاش دهلی برای واداشتن عاملان حمله انتحاری کشمیر به پاسخگویی در برابر عدالت، حمایت می‌کند.

گفتنی است روز پنجشنبه در حمله انتحاری که در کشمیر تحت کنترل هند رخ داد و گروه «جیش‌المحمد» مسئولیت آن را به عهده گرفت، ۴۴ نیروی نظامی کشته شدند.

مناقشه بر سر منطقه جامو و کشمیر از دیرباز موجب اختلاف هند و پاکستان بوده است که تاکنون منجر به بروز ۴ جنگ شده است. مسئله کشمیر از پرونده‌های باز و حل نشده روی میز شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌رود.