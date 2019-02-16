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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۲

به اتهام کلاهبرداری؛

سرمایه‌گذار برجسته آمریکایی در روسیه دستگیر شد

سرمایه‌گذار برجسته آمریکایی در روسیه دستگیر شد

دادگاه مسکو فرمان دستگیری یک سرمایه‌گذار برجسته آمریکایی، موسس و شریک شرکت بارینگ وستوک را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد. برخی دیگر از کارکنان این شرکت هم بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادگاه مسکو فرمان دستگیری یک سرمایه‌گذار برجسته آمریکایی، موسس و شریک شرکت بارینگ وستوک، را به اتهام کلاهبرداری صادر کرد. برخی دیگر کارکنان این شرکت هم بازداشت شدند.

طبق اعلام شرکت وستوک، کایکل کالوی، شهروند آمریکایی، روز جمعه به همراه سایر شرکای خود در شرکت وستوک (واگان آبگاریان، فیلیپه دلپال و ایوان زیوزین) دستگیر شدند. در بیانیه این شرکت آمده است این دستگیری‌ها ارتباطی به فعالیت‌های شرکت ندارد بلکه به مسائل مربوط به بانک وستوچنی روسیه مرتبط است.

سخنگوی دادگاه باسمانی مسکو اعلام کرد به زودی اقدامات قانونی بعدی در مورد این پرونده انجام خواهد شد. گزارشات متعدد حاکی از آن است که تحقیقاتی برای دستگیری تمام متهمان پرونده در حال انجام است.

طبق گفته افسر تحقیقات این پرونده، کالوی متهم شده است که از طریق طرح‌های کلاهبرداری، ۲.۵ میلیارد روبل (۳۷.۵ میلیون دلار) از وستوچنی بانک دزدیده است.

شرکت وستوک در ۱۹۹۴ توسط کالوی در روسیه تاسیس شد و تخصص آن سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام روسیه و پروژه‌های رفاهی کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق است.

کد مطلب 4543121

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