آلمان خواستار همکاری در چارچوب مذاکرات آستانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ از تلاش این کشور برای ایجاد همکاری نزدیکتر میان کشورهای دخیل در چارچوب آستانه و گروه متشکل از کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، انگلیس، اردن، مصر و عربستان خبر داد.

وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی چندجانبه در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های پیش رو از جمله بحران سوریه، تاکید کرد.

ماس در این باره گفت: در هفته جاری، با «گیر پدرسون» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، درباره اینکه چگونه می‌توان این کشورها و روند آستانه را به یکدیگر نزدیک‌تر کرد؛ صحبت کردم.

وی افزود: تلاش همه این بازیگران بر ایجاد کمیته قانون اساسی و اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت متمرکز است.

گفتنی است نشست رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن آتش‌بس سوریه، روز پنجشنبه در شهر سوچی و در چارچوب مذاکرات آستانه تشکیل شد.

کشورهای ضامن آتش‌بس سوریه همواره تاکید کرده‌اند که مذاکرات آستانه جایگزینی برای مذاکرات ژنو تحت رهبری سازمان ملل نیست بلکه مکمل آن است.