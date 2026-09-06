به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در جلسه امروز شورای صنفی نمایش یکشنبه ۱۵ شهریور به اتفاق آرا مقرر شد به مناسبت روز ملی سینما در ۲۱ شهریور بلیت سینماها از روز جمعه ۲۰ شهریور به مدت سه روز، شامل روزهای جمعه ۲۰ شهریور، شنبه ۲۱ شهریور و یکشنبه ۲۲ شهریور به صورت نیم‌بها عرضه شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد؛ اکران فیلم‌های سینمایی «قمارباز»، «بهشت تبهکاران» و «خط‌نجات» از تاریخ ۱۸ شهریور خاتمه یابد.

همچنین قرارداد اکران فیلم سینمایی «بت» با پخش فیلمیران و سرگروهی پردیس سینمایی ایران‌مال پس از فیلم سینمایی «ناپلئون در باغ زردآلو» از تاریخ ۱۵ مهر ثبت شد.

قرارداد اکران فیلم سینمایی «جانشین» با پخش بهمن سبز و سرگروهی پردیس سینمایی ملت پس از فیلم سینمایی «زنده‌شور» از تاریخ ۲۵ شهریور ثبت شد.

در ادامه، قرارداد اکران فیلم سینمایی «سفیدبرفی» با پخش شکوفافیلم و سرگروهی پردیس سینمایی سیتی‌سنتر پس از فیلم سینمایی «سقف» از تاریخ اول مهر ثبت شد.