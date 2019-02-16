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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۵

در شیراز؛

نشست پژوهشی «تاملاتی درباره هنر چند دیسیپلینی» برگزار می شود

نشست پژوهشی «تاملاتی درباره هنر چند دیسیپلینی» برگزار می شود

شیراز- نگارخانه آبان در ادامه نشست های تخصصی هنر، «تاملاتی درباره هنر چند دیسیپلینی» برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پژوهشی «تاملاتی درباره هنر چند دیسیپلینی» در دو بخش برگزار خواهد شد.

در بخش نخست نشست یادشده، روزبه تابنده به واکاوی مبانی نظری و زیبایی شناسی آن دسته از آثار هنری خواهد پرداخت که از هم نشینی دو یا چند هنر مختلف شکل گرفته اند.

در این بخش، گونه های مختلف هنر چند دیسیپلینی بررسی می شود و ارتباط این نوع آثار با هنر چند حسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در بخش دوم که با نمایش بخش هایی از فیلم اجرای «از جهان غبار می ماند» همراه خواهد بود، صحنه هایی از اجرا تحلیل و زیبایی شناسی اثر به بحث گذاشته خواهد شد.

بخش پایانی نشست به پرسش و پاسخ درباره اثر صحنه ای «از جهان غبار می ماند» و همچنین مسائل نظری مطرح شده در باره‌ هنر چند دیسیپلینی اختصاص خواهد داشت.

نشست پژوهشی «تاملاتی درباره هنر چند دیسیپلینی» ، بعد از ظهر دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، ساعت ۱۸.۳۰ در نگارخانه آبان برگزار می شود.

کد مطلب 4543162

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