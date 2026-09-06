ظرفیت ۶ هزارنفری دستیاری پزشکی ۱۴۰۵؛ تعیین ظرفیت تعهد مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی در تاریخ یکم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۹ نفر در آزمون حضور یافتند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

دفترچه انتخاب رشته محل پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی سال تحصیلی (۱۴۰۵-۱۴۰۶) از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir قابل مشاهده است و انتخاب رشته محل از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۱۵ شهریور آغاز می شود و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ادامه دارد.

به داوطلبان توصیه می شود پیش از انجام انتخاب، دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل را به طور کامل مطالعه کرده و با توجه به محدودیت زمانی، انتخاب رشته محل خود را در همین بازه زمانی تکمیل و نهایی کنند.

پذیرش دستیار با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی با اولویت های زیر و بر استاس موضوع ۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ انجام خواهد شد:

الف - نمره کل تراز شده آزمون پذیرش دستیار (در هر رشته بطور جداگانه)

ب - اولویت انتخاب رشته - محل

جداول ظرفیت های پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی

جدول شماره یک (ارسالی از معاونت درمان وزارت بهداشت) ظرفیت استان ها را در هر رشته برای داوطلبان سهمیه بومی مناطق محروم جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان ها و شهرها نشان می دهد. داوطلبان باید با توجه به استان محل تعهد خود دقت کنند رشته ای را که استان محل تعهد آنها به آن نیاز دارد را انتخاب کنند.

نکته: داوطلبان دارای سهمیه بومی مناطق محروم باید رشته را براساس نیاز شهرهای استان بومی خود از جدول شماره یک و محل تحصیل را به دلخواه در تمامی دانشگاه ها در جدول شماره دو انتخاب کنند.

مجموع این ظرفیت برای تعهد مناطق محروم دانشگاه های علوم پزشکی یک هزار و ۸۵۵ نفر است.

جدول شماره یک ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی برای سپردن تعهد به مناطق محروم

جدول شماره دو: ظرفیت کل پذیرش دستیاری را در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بدون تفکیک سهمیه ها و در یک نگاه نشان می دهد.

نکته ۱: کد رشته های آزاد و بومی مناطق محروم جدا است لذا داوطلبان دارای سهمیه مناطق محروم می توانند کلیه رشته محل ها را به صورت آزاد و یا محروم به دلخواه انتخاب کنند.

نکته ۲: ظرفیت رشته - محل های مناطق محروم در صورت عدم تکمیل توسط داوطلبان متقاضی این سهمیه به داوطلبان با سهمیه آزاد تخصیص می یابد.

جدول شماره دو ظرفیت کل پذیرش دستیاری در پنجاه و سومین دوره

مجموع این ظرفیت برای کل رشته ها در دانشگاه های علوم پزشکی ۶ هزار و ۴۴۴ نفر است. بیشترین ظرفیت مربوط به رشته بیماری های داخلی با ۹۲۲ نفر و کمترین ظرفیت مربوط به طب هوافضا (دانشگاه علوم پزشکی ارتش) با ۲ نفر است.

جدول شماره سه (برنامه آموزشی دستیاری مشترک) joint مربوط به برگزاری برخی از رشته ها در دانشگاه ها با همکاری دانشگاه دیگر است که در این گزارش به آن پرداخته نشده است. این جدول ظرفیت ندارد و تنها توضیح برنامه های مشترک دانشگاه ها است. پیشنهاد شده است داوطلبان قبل از انتخاب رشته، جدول شماره ۳ بررسی و مطالعه دقیق انجام شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که این برنامه ها نهایی نیست و ممکن است با توجه به امکانات و برنامه دانشگاه ها تغییر کند.

جدول شماره چهار بورسیه نیروهای مسلح است که ظرفیت پذیرش بورسیه نیروهای مسلح در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را نشان می دهد. مجموع این ظرفیت ۵۶ نفر است.

حداکثر ظرفیت پذیرش در کلیه رشته های تخصصی بالینی دارای مجوز آموزشی جهت متقاضیان استفاده از بورسیه نیروهای مسلح در دانشگاه های علوم پزشکی اراک ۱ نفر، اردبیل ۱ نفر، ارومیه ۲ نفر، اصفهان ۴ نفر، اهواز ۲ نفر، ایران ۴ نفر، بابل ۱ نفر، بندرعباس ۱ نفر، تبریز ۴ نفر، تهران ۵ نفر، زاهدان ۱ نفر، زنجان ۱ نفر، سمنان ۱ نفر، شهرکرد ۱ نفر، شهیدبهشتی ۵ نفر، شهید صدوقی یزد ۲ نفر، شیراز ۴ نفر، قزوین ۱ نفر، کاشان ۱ نفر، کردستان ۱ نفر، کرمان ۱ نفر، کرمانشاه ۱ نفر، گلستان ۱ نفر، گیلان ۱ نفر، مازندران ۲ نفر، مشهد ۵ نفر و همدان ۲ نفر است.

این ظرفیت به صورت مازاد به متقاضیان بورسیه نیروهای مسلح تخصیص یافته است.

در سقف ظرفیت های اعلامی حداکثر یک نفر در هر رشته - محل با استفاده از مزایای پذیرش بصورت بورسیه نیروهای مسلح مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

در این دوره در رشته تخصصی چشم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی گیلان و شهید صدوقی یزد پذیرش با استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد. در این دوره در رشته تخصصی طب کار در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بندرعباس) پذیرش با استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد.

ظرفیت پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به تفکیک بورسیه سپاه پاسداران و کادر رسمی

ظرفیت رشته ارتوپدی ۶ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۳ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا) به اضافه ۱ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته آسیب شناسی ۳ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۱ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا) به اضافه ۱ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته بیماری های داخلی ۱۶ نفر: پذیرش ۴ نفر بورسیه (۲ خانم و ۲ آقا) و ۶ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۳ خانم و ۳ آقا) به اضافه ۶ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته بیماری های قلب و عروق ۴ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (۱ خانم و ۱ آقا) و ۲ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا)

ظرفیت رشته بیهوشی ۸ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (۱ خانم و ۱ آقا) و ۴ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۲ خانم و ۲ آقا) به اضافه ۲ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته جراحی عمومی ۸ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (۱ خانم و ۱ آقا) و ۴ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۲ خانم و ۲ آقا) به اضافه ۲ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی ۸ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (۱ خانم و ۱ آقا) و ۳ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۱ خانم و ۲ آقا) به اضافه ۳ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته جراحی مغز و اعصاب ۳ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۱ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا) به اضافه ۱ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته چشم پزشکی ۳ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۲ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا).

ظرفیت رشته رادیولوژی ۸ نفر: پذیرش ۳ نفر بورسیه (۲ خانم و ۱ آقا) و ۳ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۱ خانم و ۲ آقا) به اضافه ۲ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته زنان و زایمان ۴ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (خانم) و ۲ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران.

ظرفیت رشته طب اورژانس ۱۳ نفر: پذیرش ۲ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۸ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۳ خانم و ۵ آقا) به اضافه ۳ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته طب فیزیکی و توانبخشی ۳ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۱ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا) به اضافه ۱ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته کودکان ۵ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۲ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (۱ خانم و ۱ آقا) به اضافه ۲ نفر داوطلب آزاد.

ظرفیت رشته گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ۳ نفر: پذیرش ۱ نفر بورسیه (خانم یا آقا) و ۲ نفر عضو رسمی سپاه پاسداران (خانم یا آقا).

توضیحات:

بورسیه: متقاضیان ورود به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) که پس از طی کردن مراحل مصاحبه و گزینش، از بدو پذیرش دوره دستیاری به استخدام رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خواهند آمد.

پاسدار: متقاضیان عضو رسمی سپاه پاسداران - دارای مجوز رسمی ادامه تحصیل. سایر نیروهای مسلح و آزاد: متقاضیان عضو رسمی سایر نیروهای مسلح (ارتش ناجا و وزارتدفاع) با ارائه مجوز رسمی ادامه تحصیل از سازمان مربوطه و همچنین داوطلبان آزاد متعهد به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

مجموع ظرفیت پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۹۵ نفر است.