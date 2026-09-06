برداشت پسته از ۱۸۲ هکتار باغات ایلام آغاز شد

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت پسته از باغات استان آغاز شده، اظهار داشت: این محصول از ۱۸۲ هکتار اراضی کشاورزی استان برداشت می‌شود و با توجه به کیفیت مطلوب محصول امسال، پیش‌بینی می‌شود تولید مناسبی روانه بازار مصرف شود.

وی با بیان اینکه شهرستان سیروان با ۴۰ هکتار سطح زیر کشت، نقش مهمی در تولید پسته استان دارد، تصریح کرد: سالانه بیش از ۶۰ تن پسته از باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود که این میزان تولید، سیروان را به بزرگترین تولیدکننده پسته در استان تبدیل کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به کیفیت بالای پسته تولیدی در سیروان، خاطرنشان کرد: این محصول به دلیل شرایط اقلیمی مناسب و خاک حاصلخیز منطقه، از مرغوبیت بالایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از آن به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر حمایت از باغداران و توسعه باغات پسته در مناطق مستعد استان، گفت: توسعه این محصول می‌تواند به افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی کمک کند.