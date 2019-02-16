به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص فعالیت صنعت پهپاد در کشور، تصریح کرد: ایران به کمک متخصصان و جوانان خود در صنعت پهپادی رشد خوبی دارد و اتفاقات قابل قبولی در این صنعت رخ داده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: صنعت پهپاد برای کشور می تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. به همین دلیل باید به این صنعت ارزش آفرین توجه ویژه ای صورت گیرد.

به گفته منطقی، در حال حاضر مهم ترین اولویت ستاد در حوزه پهپادی، تجمیع سازندگان قطعات، سازندگان و ارائه کنندگان خدمات پهپادی است.

وی بیان کرد: مهم ترین نتیجه این تجمیع، ایجاد ارزش افزوده از صنعتی است که با توانمندی بالای جوانان، راه روشن و مسیر همواری برای توسعه و پیشرفت دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ادامه داد: اولویت بعدی ما در این صنعت، تعریف و طراحی یک برند ملی برای پهپادهای تولید داخل است که همه پهپادهای طراحی شده از این پس ذیل این برند به دیگر کشورها صادر نیز می شود.

وی با اشاره به نتایج مثبت طراحی برند ملی برای پهپادهای تولیدی داخل کشور، گفت: این کار باعث می شود بین فعالان این حوزه رقابت ایجاد شود. ایجاد رقابت نیز منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت فروش آن می شود.

منطقی گفت: صنعتی کردن پهپادها یک آورده عظیم اقتصادی برای کشور به همراه دارد.