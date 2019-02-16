مقابله با کودک همسری جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دارابی صبح شنبه در برنامه مشترک شورای انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در خصوص اجرایی شدن آموزش های حین ازدواج که در مجتمع سپید مشهد برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه سن ازدواج در کشور بسیار بالا رفته است و افراد ۳۰ ساله هنوز ازدواج نکرده اند اما در مقابل کودکانی در کشور وجود دارند که مجبور به ازدواج می شوند و این یک تضاد خیلی بد را در کشور به وجود آورده است.

وی افزود: ازدواج موضوعی است که در همه جوامع بشری وجود داشته و همواره امری پسندیده و شادی بخش تلقی می شود.در دین ما نیز همواره به آن تاکید شده است چرا که ازدواج اولین رکن اجتماعی ایجاد خانواده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آسیب پذیری بیشتر خانواده های دختران در بحث طلاق، بیان کرد: به منظور تحکیم ازدواج در کشور آموزش هایی برای زوجین پیش بینی شده است و هرچه این اموزش ها مبتنی بر مسائل علمی و عقلی باشد هم پذیرش آن بهتر است و هم طرفین می توانند از آن بهره روی بهتری داشته باشند.

دارابی افزود: یکی از موارد در استمرار ازدواج نقش تراز بودن خانواده ها در ابعاد مختلف است. با وجود اینکه ما انقلابی فرهنگی داشتیم اما متاسفانه شرایط ازدواج برای جوانان ما خیلی سخت است.

وی با تاکید بر آسیب رسان بودن طلاق در سلامت جامعه، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته است و صدا سیما، رسانه های جمعی، روحانیون و نهاد های دولتی و غیر دولتی در تشویق و ترغیب ازدواج تلاش های زیادی انجام داده اند اما آمار ها اصلا دلگرم کننده نیستند.