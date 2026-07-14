به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حج وزیارت ؛ بر اساس آخرین آمار، استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۸ درصد ثبت‌نام‌شدگان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

در میان مرزهای خروجی، مرز مهران با ۵۸ درصد همچنان نخستین انتخاب زائران است. پس از آن، شلمچه با ۲۴ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۵ درصد، مرز هوایی با ۲ درصد و باشماق و تمرچین در مجموع با یک درصد، به ترتیب بیشترین سهم انتخاب زائران را داشته‌اند.

از نظر ترکیب سنی نیز، ۴۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال قرار دارند. گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال با ۲۲ درصد، افراد ۶۰ سال و بالاتر با ۱۴ درصد، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با ۹ درصد و کودکان زیر ۱۱ سال با ۸ درصد، دیگر ثبت‌نام‌کنندگان سامانه سماح را تشکیل می‌دهند.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان سفر اربعین حسینی درخواست کرد با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات، ثبت‌نام خود را در اولین فرصت از طریق سامانه samah.haj.ir انجام دهند تا علاوه بر بهره‌مندی از پوشش بیمه و خدمات پیش‌بینی‌شده، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سفر و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر نیز فراهم شود.