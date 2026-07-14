محدودیت های ترافیکی ایام اربعین در محورهای خوزستان ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مریدی عصر امروز در سومین جلسه کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت ایمنی و سوانح رانندگی استان خوزستان اظهار کرد: وضعیت سالن های مسافری پایانه شلمچه به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان در شرایط نامطلوبی بود اما با تلاش‌های شبانه‌روزی، امروز شاهد تحولی جدی در این پایانه هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه های آماده سازی محورها و زیرساخت های پایانه های مرزی خوزستان، افزود: عملیات خط‌کشی محورها با سرعت در حال انجام است؛ همچنین یکی از برنامه‌های بزرگ امسال، تلاش برای تحقق تفکیک پایانه باری از مسافری است تا کیفیت خدمات‌رسانی به نحو مطلوبی ارتقا یابد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان بر مدیریت ترافیک تأکید کرد و گفت: پلیس راه استان موظف است ظرف حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز آینده، محدودیت‌های ترافیکی پیشنهادی برای ایام اربعین حسینی(ع) را نهایی و ابلاغ کند.

مریدی در خصوص مدیریت مسیرهای منتهی به مرزها تصریح کرد: برای کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی زائران، اعمال ممنوعیت و محدودیت تردد کامیون‌ها در مسیرهای پرتردد منتهی به مرزها، امری ضروری است که باید با دقت عملیاتی شود.

وی با تأکید بر لزوم انضباط در پایانه‌های مرزی افزود: طرح ترافیکی پایانه‌های مرزی باید با هدف جداسازی کامل مسیر زائران از خودروهای خدمات‌رسان، مواکب و ترافیک پشتیبانی اجرا شود. همچنین تمامی معابر و دسترسی‌های غیرمجاز در محدوده مواکب و محورهای منتهی به مرز باید مسدود شوند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت آمادگی کامل زیرساخت‌های امدادی تأکید کرد: تکمیل پد بالگرد و زیرساخت‌های امدادی و انتظامی در مرز چذابه باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله پلیس راه، راهداری، گمرک، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط مکلف‌اند تا پیش از آغاز ایام اربعین حسینی(ع)، سطح هماهنگی خود را برای اجرای بی‌نقص این مصوبات به حداکثر برسانند.