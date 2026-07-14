بازگشت جوجه فلامینگو به زیستگاه طبیعی خود در تالاب مهارلو

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور شیروانی گفت: این جوجه فلامینگو روز ۲۱ تیرماه سال جاری پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا، برای بازگشت به زیستگاه طبیعی به تالاب مهارلو انتقال یافت.

وی افزود: کارشناسان پیش از رهاسازی، وضعیت جسمانی پرنده را بررسی کردند و پس از تأیید سلامت کامل، عملیات رهاسازی در بخش مناسبی از تالاب مهارلو انجام شد.

شیروانی ادامه داد: جوجه فلامینگو بلافاصله پس از رهاسازی به جمع سایر فلامینگوهای حاضر در تالاب پیوست که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی مناسب پرنده برای ادامه حیات در طبیعت و موفقیت عملیات بازگردانی به زیستگاه طبیعی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروستان با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های آبی استان فارس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده یا نابالغ، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای حفظ و بازگشت گونه‌ها به طبیعت انجام شود.