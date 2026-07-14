نظارت مستمر سد راه فساد و تضییع حقوق مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری عصر سه شنبه در دیدار رئیس منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس که در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه نظارت در نظام اسلامی اظهار کرد: نظارت ریشه در سنت الهی دارد و خداوند متعال با وجود آگاهی کامل از اعمال بندگان، برای انسانها ناظران و گواهانی قرار داده است.
وی ادامه داد: این آموزه الهی نشاندهنده اهمیت نظارت در حفظ سلامت جامعه است و بر همین اساس، سازمان بازرسی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اسلامی، مسئولیتی مهم در پیشگیری از تخلفات و انحرافات بر عهده دارد.
نظارت دقیق ضرورتی برای پیشگیری از فساد
تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با بیان اینکه جامعه همواره در معرض آسیب و نفوذ قرار دارد، افزود: نظارت دقیق، مستمر و هوشمندانه ضرورتی انکارناپذیر برای پیشگیری از فساد و انحراف است و مدیران باید نسبت به تخلفات و آسیبهایی که حقوق عمومی را تهدید میکند، حساس باشند.
طاهری با اشاره به برخی چالشها از جمله تصرف اراضی دولتی، تغییر کاربری غیرمجاز باغات، استفاده از آبهای آلوده در کشاورزی و تضییع اموال عمومی تصریح کرد: سازمان بازرسی در خط مقدم مقابله با تخلفات قرار دارد و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان، لازمه صیانت از حقوق مردم و بیتالمال است.
مردم شایسته بهترین خدمات هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، خواستار اهتمام بیشتر مسئولان برای رفع دغدغههای اقتصادی شد و گفت: مردمی که در عرصههای مختلف وفاداری و حضور خود را در حمایت از نظام نشان دادهاند، شایسته بهترین خدمات و رسیدگی هستند.
تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) در پایان با قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و حمایت از رویکرد مدیریت جدید بازرسی استان فارس، بر تقویت نظارتها، افزایش حساسیت مدیران نسبت به تخلفات و همکاری همه دستگاهها برای دفاع از حقوق عمومی و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.
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