به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلد رمان مصور «ارشیا» از سری رمان‌های مصور انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» با حضور اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان در بعداز ظهر روز چهارشنبه ۸ اسفندماه در کتابفروشی بزرگسال باغ کتاب رونمایی می‌شود.

رمان مصور «ارشیا» که برگرفته از شخصیت ارشیا، وزیر دربار جمشید شاه است قصه دوران نوجوانی این شخصیت را روایت می‌کند. شخصیتی که پرویز پرستویی صداپیشگی آن را در انیمیشن «آخرین داستان» برعهده دارد. این انیمیشن به تازگی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین انیمیشن شده است.

رمان مصور «ارشیا» توسط استودیو هورخش که پیش از این مجموعه رمان‌های مصور «جمشید» را در چهار جلد منتشر کرده در ۶۴ صفحه به چاپ رسیده است. این رمان با ویراستاری زهرا نجفی، حضور کیان کهرم به عنوان مشاور باستان‌شناسی، طراحی جلد، استوری برد، طراحی و رنگ رسول رضایی‌جو، طراحی گرافیکی ملیحه بیدکی فلیان، مدیریت تولید علی قربانی و مدیران اجرایی آرمان رهگذر، نفیسه مقدم‌پور و ‌تارا صدیقی صورت پذیرفته است.

رمان مصور «ارشیا» در دو جلد طراحی شده که نخستین جلد آن در بعداز ظهر روز چهارشنبه ۸ اسفندماه ساعت ۱۷ در کتابفروشی باغ کتاب به آدرس کتابخانه ملی تهران، باغ کتاب، سروستان، انتهای کتابفروشی بزرگسال رونمایی می‌شود.