به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی آغاز شد که تیم ها بیشتر از تمرکز روی مسائل فنی، درگیر صدور بیانیه ها و مصاحبه علیه یکدیگر بودند.

بیانیه هایی که برخی سرمربیان و باشگاه ها صادر کردند وضعیت این رشته پرطرفدار را با چالش ها و تنش های جدیدی مواجه کرد. به همین خاطر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قصد دارد در نشستی با مسئولان کمیته ها به این وضعیت رسیدگی کند.

فدراسیون فوتبال قصد دارد بزودی در نشستی ویژه با حضور مهدی تاج و روسای کمیته های اخلاق، انضباطی و داوران به وضعیتی که برای این رشته به وجود آمده رسیدگی کند.