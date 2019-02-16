رونمایی از کتاب «چهل سال نمایش» و قدردانی از ۱۰ هنرمند انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، آیین «چهل سال صحنه» شامل رونمایی از کتاب «چهل سال نمایش» و تجلیل از ۱۰ هنرمند انقلاب اسلامی عرصه نمایش، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.

طی این مراسم که از ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد علاوه بر رونمایی از کتاب «چهل سال نمایش» که توسط دفتر طرح و برنامه اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شده است، از میان هنرمندان عرصه نمایش، از ۱۰ چهره فعال در حوزه انقلاب اسلامی نیز قدردانی می‌شود.

«چهل سال نمایش» حاوی کوشش‌های هنرمندان هنر نمایش در سطح کشور از سال ۵۷ تا ۹۷ است که توسط علی ایزدی و منوچهر اکبرلو گردآوری شده است.

آیین «چهل سال صحنه» همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.