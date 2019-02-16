شش مصدوم در تصادف زنجیره ای محور یاسوج به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورانفرد بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تصادف در پی تصادف زنجیره ای دو خودوری پژو ۴۰۵ و یک خوردوی ۲۰۶ به وقوع پیوست.

وی بیان داشت: همچنین در ۱۶ فقره تصادف که در ۲۴ ساعت گذشته به وقع پیوست، ۳۴ نفر مصدوم شدند.

پورانفرد افزود: این تصادفات شامل ۱۱ تصادف جاده ای و پنج تصادف شهری بود.

وی تصریح کرد: از این تعداد مصدوم، ۲۳ نفر به بیمارستانهای استان انتقال یافتند.

پورانفرد افزود: با توجه به وضعیت جوی و بارش برف در گردنه ها و جاده های کوهستانی، مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.