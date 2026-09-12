واکسیناسیون رایگان ۲۵۰۰ رأس دام سبک در ییلاقات کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام شجاعی روز شنبه گفت: این طرح در قالب رزمایش جهادگران فاطمی ۶ و با همّت قرارگاه جهادی شهدای کلیبر و همکاری اداره دامپزشکی شهرستان اجرا شد و ۲۵۰۰ رأس دام سبک به‌صورت رایگان واکسینه شدند.

وی افزود: اجرای این طرح در مناطق ییلاقی، علاوه بر حمایت از دامداران نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی، حفظ سلامت دام‌ها و کاهش خسارت‌های اقتصادی دارد.

سرهنگ شجاعی اظهار کرد: ارائه خدمات جهادی و تخصصی به روستاییان و عشایر، به‌ویژه در مناطق دوردست از اهداف مهم رزمایش جهادگران فاطمی است و این خدمات با همکاری دستگاه‌های تخصصی همچنان ادامه خواهد داشت.