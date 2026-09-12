به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله برنامه‌های عیادت، دلجویی، سرکشی و تکریم پیر غلامان حسینی (ع)، طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر مشترکی از طرف مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و مدیر بنیاد دِعبلِ خُزاعی لرستان، تندیس ویژه پیر غلامان حسینی (ع)، حمایل خادمی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هدایایی معنوی از «حاج سید فضل اله حمزه فرد موسوی» پیر غلام حسینی (ع) شهرستان خرم‌آباد، تکریم به عمل‌آورده شد و از سال‌ها خدمات ایشان در حوزه مداحی، ترحیم خوانی و روضه‌خوانی در مجالس روضه خانگی، تقدیر و تشکر به عمل‌آورده شد.

حجت‌الاسلام حاج سید تاج‌الدین طاهری مشاور استاندار لرستان؛ در سخنانی به اهمیت جایگاه مداحی و نقش هیئت‌های مذهبی پرداخت و به نقل احادیث، روایات و حکایاتی در خصوص مداحی، روضه‌خوانی، مجالس توسل و عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) پرداخت.

در بخش دیگری از این برنامه معنوی، جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع)، حاج‌محمد مدبر مداح و مسئول هیئت زنجیرزنی امام هادی (ع) و جامعه مداحان اهل‌بیت پیغمبر (ع)؛ حاج بهرام رضایی مداح و مجری هیئت حدیث شریف کساء، حاج علی جهان‌آرا مداح هیئت حزب‌الله علوی و کربلایی رضا موسیوند مداح هیئت درب دلاکان، به ذکر توسل و مداحی پرداختند.

پیر غلام حسینی (ع)، «حاج سید فضل اله حمزه فرد موسوی»، با ۶۵ سال سن، در یکی از خانواده‌های متدین و مذهبی محله قدیمی درب دلاکان شهر خرم‌آباد متولد شده، پدر ایشان مرحوم «سید نورالله حمزه فرد موسوی» از بازاریان قدیمی این شهر، بیش از ۸۰ سال در منزل خود، مجلس روضه خانگی داشته و «سید فضل اله»، از همان بچگی و در همین فضای منزل، عاشق و دل‌باخته حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده و از بچگی تا کنون در هیئت درب دلاکان، در بخش‌های مختلف این هیئت از چهل‌چراغ گیری تا مجری‌گری و مداحی و همچنین روضه‌خوانی در مجالس روضه‌های خانگی، همواره با افتخار علم نوکری اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را برافراشته داشته است.

پیر غلام اباعبدالله الحسین (ع) «حاج سید فضل اله حمزه فرد موسوی»، بازنشسته شهرداری خرم‌آباد، علاوه بر فعالیت در جوامع مداحی این شهر، از پیش‌کسوتان ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی بوده و در زورخانه «طیب» شهر خرم‌آباد فعالیت ورزشی مستمر دارد.