به گزارش خبرنگار مهر، قادر رمضان پور عصر امروز شنبه در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر، اظهار داشت: ارائه راهکارهای عملی برای سازماندهی و بهروزرسانی تجهیزات هنرستانها و برنامهریزی برای تهیه البسه دانشآموزان بیبضاعت در آستانه عید نوروز محور دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان است.
وی با اشاره به اینکه در هنرستانها برخی از رشتههای تحصیلی اشباع شده است، افزود: آموزش و رورش قوانینی دارد که اگر رشته تحصیلی در یک شهرستان به مدت ۵ سال تدریس شود تغییراتی در آن ایجاد میکنند و عمدتاً رشتههای تحصیلی به صورت دورهای در بین شهرستانها میچرخند.
مدیر آموزش و پرورش اهر ادامه داد: تدریس برخی رشتههای تحصیلی به لحاظ اشباعشدن، عدم تامین تجهیزات برای آموزش برخی رشتهها و هزینهبر بودن و تغییرات در کتابهای درسی، اینگونه میتوان گفت که دیگر تدریس این رشتهها جوابگو نیستند.
رمضانپور، بهرهمندی از ظرفیت هنرستانهای کاردانش در برونسپاری را از دیگر اقدامات آموزش و پرورش اهر عنوان کرد و گفت: برای ارائه آموزشهای عملی به دانشآموزان میتوانیم با مرکز آموزشهای فنی و حرفهای همکاری مستمری داشته باشیم یعنی اینکه دانشآموزان از امکانات و تجهیزات مرکز آموزشهای فنی و حرفهای بتوانند استفاده کنند.
وی، برگزاری جشنواره خیرین مدرسهیار را از دیگر راهکارهای جذب مشارکتهای خیرین برای تجهیز هنرستانهای شهرستان اهر برشمرد، افزود: فعالسازی تبصره ۷۵ قانون بودجه کشور در هنرستانهای شهرستان اهر بیش از پیش در اهر ضروری است و باعث میشود تا رویکرد هنرستانها به کارآفرینی باشد.
مدیر آموزش و پرورش اهر بابیان اینکه از ظرفیت هنرستانها برای ارائه خدمات و فروش تولیدات دانشآموزان اهری بایستی استفاده کنیم، گفت: تبصره ۷۵ قانون بودجه کشور در هنرستانهای بسیاری از شهرستانها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و هنرستانهای اهر این توانایی را دارند که نیازهای دستگاههای اجرایی در برخی موارد را تولید کند.
رمضانپور در ادامه با ذکر اینکه برادران خانواده قاسمبگلو در اقدامی خیرخواهانه در آستانه سالنو البسه و کفش بیش از ۵۰ دانشآموز بیبضاعت را تامین میکنند، یادآور شد: خیرین و بازایان اهری حدالامکان برای تامین نیازهای دانشآموزان بیبضاعت با آموزش و پرورش همکاری کنند چراکه همه ما در قبال این دانشآموزان وظیفه اخلاقی و شرعی نیز داریم.
برونسپاری و همکاری مرکز فنی و حرفهای میتواند کمبود تجهیزات هنرستانها را جبران کند
محمد شربتی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سه واحد آموزشی با ۱۴ رشته مهارتی در شاخه فنی و حرفهای در شهرستان اهر داریم، اظهار داشت: ۸۴۲ دانشآموز در ۴۶ کلاس درس در هنرستانهای فنی و حرفهای اهر تحصیل میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۸ واحد آموزشی در شاخه کاردانش داریم که از این تعداد یک واحد غیر دولتی، یک واحد بزرگسالان و ۶ واحد دولتی هستند و از هنرستانهای دولتی سه واحد در شهر و سه واحد در روستاها با ۵۹ کلاس و ۹۴۳ دانشآموز مستقر هستند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر با ذکر اینکه هنرستانها در نظام آموزشی جدید آموزش متوسطه سه ساله شدهاند، گفت: هنرستانهای شهرستان اهر از نظر کمبود و فرسودگی تجهیزات آموزشی مشکلات عدیدهای دارند و به عبارتی تجهیزات هنرستانها بهروز نیستند.
شربتی، آمایش رشتههای تحصیلی موجود، استفاده از ظرفیتهای برونسپاری با همکاری مرکز آموزشهای فنی و حرفهای، تک رشتهای کردن هنرستانها، فعالسازی تبصره ۷۵ در هنرستانها و جلب حمایت خیرین در قالب جشنواره مدرسهیار را از جمله راهکارهای تامین و بهروزرسانی تجهیزات هنرستانهای شهرستان اهر ذکر کرد.
وی بابیان اینکه فعالسازی تبصره ۷۵ در هنرستانها موجب درآمدزایی میشود، ابراز داشت: تک رشتهای کردن هنرستانها نیز میتواند ضمن تجمیع تجهیزات بر ارتقاء آموزشها منجر شود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اهر، بر لزوم هدایت ۵۰ درصدی دانشآموزان به رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش تاکید کرد و گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و تغییرات کتب درسی، عدم تطابق تجهیزات موجود در هنرستانها با محتوای کتب درسی، هنرستانها را با مشکل مواجه کرده است.
شربتی خاطرنشان کرد: برونسپاری از جمله راههایی است که میتواند کمبود تجهیزات را جبران و دانشآموزان مهارتی تربیت کند این در حالی است که قبلاً برونسپاری اجرایی شده بود اما مرکز آموزشهای فنی و حرفهای آنطور که باید و شاید همکاری نکردهاند ولی اگر فنی و حرفهای همکاری کند میتوانیم کمبود تجهیزات را به نوعی جبران کنیم.
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