به گزارش خبرنگار مهر، شاپور صیادیان ظهر چهارشنبه در کارگروه مهارت‌آموزی استان با حضور مسئولان ملی و استانی، گزارشی از روند اجرای برنامه‌های مهارتی در استان ارائه کرد.

وی با اشاره به سابقه طولانی همکاری میان آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: این همکاری‌ها در قالب طرح «همنوا» و اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با شایستگی‌های فنی شاخه فنی و حرفه‌ای و دروس مهارتی کاردانش در حال گسترش است.

رئیس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش اداره‌کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: سال گذشته یک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب برون‌سپاری با آموزش و پرورش همکاری داشت که این تعداد امسال به سه مرکز در شهرستان‌های مختلف افزایش یافته است.

به گفته وی، در این مراکز رشته‌هایی از جمله الکترونیک، تأسیسات مکانیکی، صنایع چوب و در برنامه‌های توسعه‌ای آینده رشته مکانیک خودرو و صنایع فلزی نیز پیش‌بینی شده است.

صیادیان همچنین از اجرای قرارداد برون‌سپاری برای آموزش ۱۴۳ هنرجو خبر داد و گفت: این دوره‌ها معادل ۲۸۶ نفر-دوره و بیش از ۷۳ هزار نفر-ساعت آموزش را شامل می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مرکز سرآب‌تاوه یاسوج افزود: بیش از ۲۰۵ دانش‌آموز در رشته‌های الکترونیک، تأسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو در این مرکز ساماندهی شده‌اند که معادل ۱۱۲ هزار نفر-ساعت آموزش را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: همکاری با آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای نیز در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و متناسب‌سازی رشته‌ها با آمایش سرزمینی و نیاز بازار کار در حال انجام است.

رئیس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش اداره‌کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین به تجربه موفق ایجاد رشته طلا و جواهرسازی در هنرستان‌های دخترانه یاسوج اشاره کرد و گفت: این رشته با همکاری آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای سال‌هاست با موفقیت در حال اجراست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای اسناد بالادستی و تحقق هدف‌گذاری‌های ملی در حوزه مهارت‌آموزی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی موظف به توسعه آموزش‌های مهارتی و تحقق سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هستند و این هدف تنها با همکاری همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد.