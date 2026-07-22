به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنواتیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استات با اشاره به ضرورت توسعه متوازن رشتههای تحصیلی و هدایت دانشآموزان به سمت آموزشهای مهارتی، از بیهمکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تجهیز هنرستان هنرهای زیبا انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: سال گذشته هنرستان هنرهای زیبا با دو رشته نمایش و موسیقی در گچساران راهاندازی شد، اما با وجود پنج تا شش نوبت مکاتبه و پیگیری با ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکنون هیچ اقدامی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز این هنرستان انجام نشده است.
رئیس آموزش و پرورش گچساران افزود: حتی برای تجهیز هنرستان از ظرفیت آموزشگاههای آزاد نیز استفاده شد، اما هزینههای مربوطه از سوی آنها دریافت شد و عملاً حمایتی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه رشته گرافیک با استقبال چشمگیر دانشآموزان مواجه شده است، تصریح کرد: فضای مستقل هشتکلاسه و کارگاههای مورد نیاز این رشته را فراهم کردهایم، اما ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تأمین فضا و تجهیزات همکاری نکرده و حتی برای تهیه یک دستگاه ویولن نیز اقدامی انجام نداده است.
قنواتیان تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه متقاضی، فضا و تجهیزات را تأمین کند و آموزش و پرورش نیز نیروی انسانی مورد نیاز را در اختیار قرار دهد تا زمینه توسعه رشتههای هنری و مهارتی فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای گچساران در توسعه هنرستانهای فنی و هنری گفت: نباید روندهای اداری و بروکراسی، فرصت تحصیل دانشآموزان علاقهمند به رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش را محدود کند.
رئیس آموزش و پرورش گچساران همچنین از همکاری اداره فنی و حرفهای شهرستان در توسعه آموزشهای مهارتی قدردانی کرد و افزود: در هفته ملی مهارت، با همکاری این مجموعه سه رشته جدید به ظرفیت سال گذشته اضافه شد و جلسات برونسپاری کارگاهها نیز بهصورت مستمر برگزار میشود.
وی توسعه هنرستانهای جوار صنعت را از ظرفیتهای مهم گچساران بهعنوان یک شهرستان صنعتی دانست و اظهار کرد: سال گذشته دو رشته با همکاری شرکت نفت راهاندازی شد که با استقبال دانشآموزان روبهرو شد و انتظار میرود فرمانداری نیز برای گسترش این ظرفیتها حمایت بیشتری داشته باشد.
قنواتیان در پایان با اشاره به پیگیریهای انجامشده تا سطح وزارت آموزش و پرورش، خواستار تسریع در رفع موانع تأمین تجهیزات و فضای آموزشی هنرستانهای شهرستان شد.
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