به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس و تقریبا ۲۰ چهره درجه یک هالیوودی از بردلی کوپر گرفته تا کویینسی جونز، کارتی را امضا کرده‌اند تا برای خانم گینزبرگ ارسال شود. این خانم ۸۵ ساله یک ماه است که نتوانسته در جلسات دادگاه عالی شرکت کند چون در ماه دسامبر به خاطر سرطان ریه جراحی داشته و هنوز دارد بهبود پیدا می‌کند.

در این کارت از وی به عنوان «قاضی بروکلین» یاد شده و رجینا کینگ نوشته که او یک «سوپر دیوا» است که ارجاعی به لباسی است که گینزبرگ در فیلم مستند «آربی‌جی» به تن داشت. لورا درن نیز نوشته «شما یک یادآوری بزرگ برای ما هستید مبنی بر این که باید برای حقیقت جنگید».

کارگردان بری جنکینز کار را از این هم فراتر برده و به افتخار او یک هفته کارش را تعطیل کرده است.

ایمی آدامز، ران هاوارد، تد دانسون، هلن میرن، استیون کولبرت و مردیت ویرا از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند.

در صورت فوت وی ترامپ می‌تواند جانشین‌ وی را انتخاب کند با توجه به این که تا کنون ترامپ ۲ قاضی محافظه‌کار دادگاه عالی را انتخاب کرده، اضافه شدن یک قاضی محافظه کار دیگر به این گروه کار را برای مخالفان ترامپ خیلی سخت می‌کند. قاضی‌ها تا آخر عمر در پست‌شان باقی می‌مانند.

وضعیت سلامت روت بدر گینزبرگ قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی آمریکا این احتمال را افزایش داده است که ترامپ فرصت دیگری برای تغییر شکل این دادگاه‌ها پیدا کند.

ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری اش تاکنون دو شانس برای انتصاب قضات جدید داشته است اما او می گوید که انتظار دارد این فرصت را داشته باشد تا دو قاضی دیگر را نیز منصوب کند.

تعیین قضات دیوان عالی از میراث‌های بلندمدت یک رییس جمهوری است و دیوان عالی آمریکا عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور و مرجع تفسیر قانون اساسی است و احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این دادگاه ۹ قاضی دارد.

این کارت به پیشنهاد بتسی وست و جولی کوهن نوشته شده که تهیه کننده و کارگردان مستند بلند «آربی‌جی» هستند که درباره زندگی و حرفه این بانو ساخته شده است. این فیلم نامزد اسکار امسال و چندین جایزه مهم دیگر از جمله بفتا بوده است.