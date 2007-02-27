حضور پنج فیلم مرکز گسترش سینمای مستند در جشنواره پویانمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد نظر به سیاستها و برنامههای این مرکز در همکاری با آسیفا و سازمانها و نهادهای سینمای انیمیشن برای حمایت از تولید فیلمهای پویانمایی در سال 1385، تهیه دو فیلم سینمایی "قلب سیمرغ" وحید نصیریان و "رستم و سهراب" کیانوش دالوند و 20 فیلم کوتاه انیمیشن در دستور کار قرار گرفته است.
فهرست فیلمهای کوتاه پویانمایی تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز به شرح است: "قفس" وحید نصیریان، "بیرون، فنجان چای" حسین ضیایی، "جنگساز" شهرام حیدریان، "آغازی دیگر" مریم ابوذری، "ریشه" سارا سعیدان، "مثل یک ماهی" امیر فیضی، "بیابتدا" سعادت رحیمزاده، "فطرت" محمدرضا نجفی، "استاد شهریار" کار گروهی، "امید" و "ققنوس" نریمان گرانمایه، "خرمگس" شهرام حیدریان، MC2 سیدمحمدصادق مختاری، "قاصد" محسن صالحیفرد، "اثر انگشت" پیمان براهین و علیاکبر فرشباف، "قصه آن پرنده" حامد محمودپور، "طعمه" ناصر مرآتی، "جوانه" حسن ساروقی، "ماه" علیاکبر فرشباف، "مورچهها" پیمان براهین.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با پنج فیلم پویانمایی "قفس"، "بیرون، فنجان چای"، "جنگساز"، "آغازی دیگر" و "ریشه" در پنجمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران حضور دارد.
از 22 فیلم پویانمایی تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در سال جاری، پنج فیلم در پنجمین جشنواره پویانمایی تهران حضور دارند.
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