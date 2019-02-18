به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز گذشته تیم استقلال پر بود از خبر، مصاحبه و اتفاقاتی که باعث شگفت زدگی مخاطبان رسانه های ورزشی شد.

آبی پوشان که بعد از شکست مقابل تراکتورسازی با بحران تازه‌ای مواجه شده بودند، روز گذشته تعمدا تمرین را از پشت درهای بسته خارج کردند تا حرف دلشان توسط نماینده های آنها و از طریق رسانه‌ها به گوش هوادارانشان برسد.

حرفهای تکان دهنده‌ای که روزبه چشمی و پژمان منتظری در جمع خبرنگاران گفتند، گرچه برای بازیکنان این تیم و افرادی که به این حوزه اشراف داشتند تازگی نداشت، اما باعث بهت و حیرت هواداران و مخاطبان عام فوتبال شد.

چشمی و منتظری با پرده برداری از مشکلات عجیبی که استقلال با آن مواجه است دریچه تازه‌ای از مصائب آبی پوشان را باز کردند.

گرچه این حرف‌ها و انتقادات از شرایط و مدیران باشگاه از سوی افراد تازه‌ای عنوان شد، اما اصل حرفها تازگی نداشت.

فصل گذشته مجتبی جباری به دور از چشم رسانه‌ها و در محیط دربسته رختکن مشابه همین حرفها را شاید با ادبیاتی تندتر به سید رضا افتخاری مدیرعامل وقت استقلال زد. حرفهایی که گفته می شود نقطه شروع اختلاف بین افتخاری و جباری بود و در نهایت منجر به کنار گذاشته شدن همیشگی «هشت شاکی» از جمع آبی پوشان شد.

امروز که بیش از یک سال از انتقاد تند جباری (پشت درهای بسته) می‌گذرد، نه جباری در استقلال هست و نه افتخاری، اما آن مشکلات با همان قوت در این تیم باقی مانده است تا مشخص شود گویی در استقلال مشکلات از بین نمی‌روند و تنها از گروهی به گروه دیگر منتقل می‌شوند.