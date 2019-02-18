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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۹

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی خبرداد:

تامین کتاب لازم برای نوسوادان با همکاری کتابخانه های عمومی

تامین کتاب لازم برای نوسوادان با همکاری کتابخانه های عمومی

مشهد-معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: کتاب مورد نیاز برای نوسوادان با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی صبح دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان اداره کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اظهارکرد: تلاش همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب ریشه کنی بیسوادی در شهرها و روستاها بوده و در این راستا اقدامات زیادی به انجام رسیده است. 

وی افزود: در این میان توجه به کتابخوانی می تواند در ریشه کنی بیسوادی بسیار مهم و راهگشا باشد و به همین دلیل درصدد هستیم با همکاری اداره کل کتابخانه های خراسان رضوی زمینه تامین کتاب لازم برای نوسوادان را فراهم کنیم. 

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: اجرای طرح  حلقه های کتابخوانی و خواندن با خانواده و تهیه  کتاب های صوتی و فایل های مرتبط جهت نوسوادان و برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه سواد آموزان را از جمله اقدامات برنامه ریزی شده برای همکاری با کتابخانه های عمومی عنوان کرد. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست گفت: به منظور کمک به سواد آموزی در کتابخانه ها بخش ویژه ای به کتاب های نوسوادان نهضت سوادآموزی اختصاص داده شده که می تواند مورد استفاده این قشر قرار گیرد. 

حجت الاسلام علی اکبر سبزیان بیان کرد: تلاش می کنیم توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان سواد آموزان  با همکاری نهضت سواد آموزی خراسان رضوی محقق شود.

کد مطلب 4545360

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