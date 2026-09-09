هدف قرار گرفتن مواضع وابسته به عربستان در الجوف

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع میدانی در گفتگو با شبکه یمن طی روز سه شنبه تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور مواضع دشمن سعودی را در منطقه الیتمه واقع در خب والشعف در استان الجوف هدف قرار دادند.

این منبع اضافه کرد که نیروهای یمنی یک عملیات گسترده برای دور زدن عناصر وابسته به دشمن سعودی که در بازار الیتمه نفوذ کرده بودند انجام دادند و طی آن ده ها فروند از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

وی تصریح کرد که بازار التیمه و تمام مناطقی که دشمن به آنها نفوذ کرده بود پاکسازی شده و عناصر متخاصم در اطراف الجوف تحت تعقیب قرار گرفتند. نیروهای مسلح یمن تحرکات دشمن را در تمام محورهای درگیری الجوف زیر نظر دارند.

پیشتر نیز محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن پیشروی نیروهای وابسته به عربستان به سمت ارتفاعات «اللبنات» در شرق استان الجوف را دفع کرده‌اند.

وی افزود: نیروهای پشتیبان نیروهای وابسته به عربستان در الجوف با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفته شدند.