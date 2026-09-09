به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده نفیسی، با تأکید بر نقش گسترده فیزیوتراپی در نظام سلامت، گفت: فیزیوتراپی تنها خدمتی برای کاهش درد و درمان مشکلات اسکلتی‌عضلانی نیست، بلکه از پیشگیری و مراقبت‌های اولیه تا درمان، توانبخشی و بازگشت فرد به جامعه نقش مهمی دارد.

عضو کارگروه توانبخشی فرهنگستان علوم‌پزشکی، با اشاره به اهمیت پیشگیری، افزود: آموزش‌های فیزیوتراپی در محیط‌های کاری و مدارس می‌تواند از بروز مشکلات اسکلتی‌عضلانی و آسیب‌های جدی جلوگیری کند و با شناسایی زودهنگام علائم و ارجاع به‌ موقع بیماران، از تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های نظام سلامت بکاهد.

نفیسی، همچنین فیزیوتراپی در بیمارستان‌ها را یکی از بخش‌های مهم مراقبت‌های حاد دانست و گفت: فیزیوتراپی تنفسی و تحرک زودهنگام بیماران می‌تواند از عوارض ناشی از بستری طولانی جلوگیری کرده و به ترخیص سریع‌تر بیماران کمک کند؛ موضوعی که در شرایط بحران و کمبود تخت‌های بیمارستانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به گفته وی، فیزیوتراپیست‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مراقبت‌های ویژه، بیماری‌های قلبی و ریوی، سکته مغزی، آسیب‌های مغزی و نخاعی، سوختگی، اطفال و سالمندان در کنار سایر اعضای تیم درمان نقش مؤثری دارند.

کارشناس مسئول توانبخشی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های معاونت درمان وزارت بهداشت، با اشاره به روند رو به افزایش سالمندی جمعیت کشور تأکید کرد: فیزیوتراپی می‌تواند با آموزش و مداخلات مناسب، به حفظ توانمندی، کاهش ترس از فعالیت و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به تمرکز روز جهانی فیزیوتراپی بر بیماری‌های قلبی‌عروقی و سکته مغزی گفت: بازتوانی قلبی از دوران بستری در بیمارستان آغاز می‌شود و پس از ترخیص نیز ادامه دارد. هدف بازتوانی تنها ورزش دادن بیمار نیست، بلکه افزایش ظرفیت عملکردی، آموزش سبک زندگی سالم و کاهش احتمال بروز حوادث قلبی مجدد است.

نفیسی درباره بیماران سکته مغزی نیز اظهار کرد: آغاز هرچه سریع‌تر خدمات توانبخشی اهمیت زیادی دارد و هدف اصلی فیزیوتراپی، صرفاً بهبود حرکت نیست؛ بلکه بازگرداندن استقلال فردی، توانایی انجام فعالیت‌های روزمره و بازگشت بیمار به نقش اجتماعی و جامعه است.

این متخصص فیزیوتراپی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه به فیزیوتراپی باید از یک خدمت صرفاً درمانی و کاهنده درد، به خدمتی جامع در تمام سطوح نظام سلامت، از آموزش و پیشگیری تا درمان، توانبخشی و بازگشت فرد به زندگی مستقل و اجتماعی تغییر کند.