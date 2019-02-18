تداوم گفتگوهای مذاکره کننده اتحادیه اروپا در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «میشل بارنیه»مسئول اروپایی مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در نظر دارد امروز در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفتگوهایی را درباره روند کنونی برگزیت انجام دهد.

بر اساس اخبار منتشر شده از بروکسل، پیش بینی می شود که وی درباره احتمال تعویق زمان اجرایی شدن برگزیت مباحثی را با وزرای اروپایی مطرح کند.

این در حالی است که بر اساس توافق اولیه مقرر میان لندن و بروکسل انگلیس باید تا پایان ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج شود.

گفتنی است مجلس عوام انگلیس با رای منفی خود به برگزیت موانعی را برای تحقق آن ایجاد کرده است. از همین رو «ترزا می» نخست وزیر انگلیس نیز سعی دارد در گفتگوهای جداگانه با مقامات کشورهای اروپایی درباره تعویق برگزیت مواردی را عنوان کند.