بانوان مروج اصلی سبک زندگی ایرانی و اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، شهلا تاجفر در اولین جلسه ستاد بزرگداشت هفته زن و روز مادر که با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، افزود: یکی از مولفه های سبک زندگی اسلامی مطالعه زندگی پیشوایان است که می تواند نقش مهمی در هدایت جامعه به سوی مصرف بهینه و صرفه جویی داشته باشد.

وی ادامه داد: زنان نقش مهمی در اداره خانواده ها و جامعه دارند و در اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا می کنند و در این زمینه می توانند اثرگذاری بسیاری داشته باشند.

تاجفر بیان کرد: در این راستا لازم است تا از ظرفیت تشکل های مردمی و بسیج در راستای آموزش و تبیین این شیوه زندگی اسلامی استفاده شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با اشاره به فرا رسیدن هفته گرامیداشت مقام زن افزود: لازم است تا هفته گرامیداشت مقام زن پربارتر، مردمی تر و توام با مشارکت اجتماعی باشد.

تاجفر اضافه کرد: هفته گرامیداشت مقام زن فرصت مناسبی برای انعکاس دستاوردهای ارزشمند حوزه زنان بوده و انتظار می رود از این فرصت ها نهایت استفاده انجام شود.

در این نشست بانوان ادارات گزارش برنامه های تدوین شده را برای برگزاری هفته گرامیداشت مقام زن ارائه کردند.