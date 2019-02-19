نیروهای عراقی قصدی برای ورود به خاک سوریه ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد که اخبار منتشر شده در خصوص آمادگی نیروهای عراقی برای ورود به خاک سوریه با هدف مبارزه با عناصر داعش صحت ندارد.

وی در ادامه افزود: خبرگزاری «رودوا» گزارش داده بود که نظامیان عراقی خود را برای ورود به خاک سوریه آماده می کنند، این اخبار صحت ندارد.

رسول تاکید کرد: وظیفه ما تأمین امنیت مرزهای مشترک است و ما اقدامات لازم رای برای این مسأله انجام داده ایم.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی پیشتر از خاک این کشور عملیات نظامی از جمله عملیات توپخانه ای علیه مواضع عناصر داعش در خاک سوریه و نزدیک مرزهای مشترک دو کشور انجام داده اند.