کارگردان اختتامیه جشنواره تئاتر فجر جزئیات این مراسم را شرح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، آیین اختتامیه جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر روز شنبه چهارم اسفند ساعت ۱۸:۳۰ به کارگردانی کیومرث مرادی در تالار وحدت برگزار میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، گستردگی بخش مسابقه است که شامل شش بخشِ «مسابقه تئاتر ایران یک»، «مسابقه تئاتر ایران دو»، «مسابقه تئاتر بینالملل»، «مسابقه تئاتر خیابانی و دیگرگونههای اجرایی»، «مسابقه نمایشهای رادیویی» و بخش جنبی است. بخش جنبی نیز شامل «مسابقه عکس و پوستر تئاتر» و «مسابقه نمایشنامهنویسی» میشود.
طبق اعلام کیومرث مرادی، نویسنده و کارگردان تئاتر و کارگردان اختتامیه سی و هفتم شیوه ارایه جوایزِ این شش بخش نسبت به دورههای گذشته متفاوت خواهد بود و این تفاوت، حاصل درهمتنیدگی این شش بخش است که با حضور داوران بخشهای مختلف به عنوان اهداکنندگان جوایز برگزار خواهد شد.
طراحی صحنه اختتامیه توسط رضا مهدی زاده و با بهرهگیری از امکانات ماشینری تالار وحدت صورت گرفته و طراحی کلیپها را جواد پولادی انجام داده است. شروع مراسم نیز به حضور یکی از بزرگترین قاریان قرآن کشور، مسعود گرجی مزین خواهد بود.
مرادی که پیش از این نیز سابقه کارگردانی اختتامیه جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را در کارنامه داشته است همچنین از ضبط همزمان این مراسم با چهار تا شش دوربین خبر داد و اظهار امیدواری کرد شاهد برگزاری برنامهای منظم و باشکوه به عنوان جشن خانواده تئاتر در قالب نقطه پایانی سی و هفتمین جشنوارهی بینالمللی تئاتر فجر باشیم.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفند به دبیری نادر برهانیمرند در جریان است.
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