به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی بازار عید اردبیل تصریح کرد: در راستای برقراری انضباط شهری و کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر در روزهای نزدیک به عید نوروز بازارچه نوروزی در جنب دریاچه شورابیل برپا می‌شود.

وی افزود: هرساله با توجه به ساماندهی وضعیت تردد در شهر امسال نیز در این بازارچه بیش از ۵۰۰ غرفه در محل پارکینگ شورابیل برای دستفروشان دایر شده تا دستفروشان کالاهای خود را به شهروندان ارائه کنند.

شهردار اردبیل با بیان اینکه مراحل قانونی برپایی این بازارچه انجام شده و مجوزات لازم اخذ شده است، یادآور شد: بازارچه نوروزی توسط بخش خصوصی از ۱۲ الی ۲۹ اسفند دایر خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ غرفه دیگر نیز برای توزیع میوه شب عید در سطح شهر در نظر گرفته شده تا در تامین میوه شب عید شهروندان مشکلی پیش نیاید.

افزایش صد درصدی پل‌های عابرپیاده در اردبیل

شهردار اردبیل در ادامه به وضعیت احداث پل‌های عابر پیاده در اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: پل‌های عابر پیاده در سطح شهر نسبت به چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در راستای خدمات رسانی به شهروندان و تجهیز امکانات شهری در شهر انسان محور اردبیل مطابق مصوبات شورای شهر نسبت به احداث پل‌های عابر پیاده اقدام شده است‌.

لطف اللهیان یادآور شد: این پل‌ها با افزایش ۵۰ درصدی طی ماه‌های آتی در نقاط مختلف شهر طبق اولویت بندی نصب خواهد شد.