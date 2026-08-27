به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، نمایشگاه خوشنویسی «بر بال آیه‌ها» برگرفته از ایده قرآن‌های سوخته جنگ رمضان توسط انجمن خوشنویسی سازمان بسیج هنرمندان استان البرز و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از ۳ تا ۸ شهریور در موزه اسناد کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این برنامه با حضور هنرمندان خوشنویس مسئولان فرهنگی و هنری استانی و کشوری سه‌شنبه ۳ شهریور در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. در این نمایشگاه تعداد ۳۵ تابلو خوشنویسی با خطوط مختلف ایرانی توسط ۲۰ خوشنویس البرزی در معرض دید تماشاگران و علاقه‌مندان قرار گرفت.

همچنین، همزمان با آئین افتتاحیه، مجلد «گنجینه عشق» که به خط کاظم چلیپا است توسط هنرمند خوشنویس گلستانی علیرضا اکرمی به موزه کتابخانه ملی ایران اهدا شد.

در این برنامه، احسان الله شکرالهی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محمد نجاری دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» و مسئول انجمن نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان کشور و امیر خانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران سخنرانی کردند.

همچنین حمیدرضا هراسانی جانشین سازمان‌ بسیج هنرمندان کشور و امیری رئیس امور انجمن‌های سازمان بسیج هنرمندان حضور داشتند و در پایان مسئول انجمن خوشنویسی سازمان بسیج هنرمندان استان البرز به ارائه گزارش نحوه‌ اجرای این نمایشگاه پرداختند.